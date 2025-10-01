Concordia: finalizó el programa “Emprendedoras en Acción”

Los encuentros, realizados en el Club Temperley y en el Nido Carretera La Cruz, estuvieron a cargo de la Dra. Inés Francisconi y abordaron temas como coaching, inteligencia emocional, neurociencias y organización personal.

El subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, destacó que esta iniciativa fue diseñada para “acompañar a mujeres en el camino de emprender con autenticidad, propósito y bienestar”.

Desde la organización se agradeció especialmente a Oscar Parodi, presidente del Club Temperley, a las instituciones que facilitaron los espacios y, sobre todo, a las mujeres que participaron activamente de la experiencia.