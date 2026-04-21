Concordia: finalizó la capacitación en pintura del programa “Arma tu oficio”

Durante las jornadas de formación, los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos vinculados a la preparación de superficies, utilización de materiales, técnicas de aplicación profesional y herramientas fundamentales para el desempeño laboral dentro del rubro de la pintura.

En el segundo encuentro, los asistentes llevaron adelante la instancia práctica del taller, realizando tareas de refacción y puesta en valor del sector de baños del Parque Central “Viñedos Moulins”, aplicando en territorio los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

El director de Empleo municipal, Juan Manuel Scarzello, destacó que estas instancias “permiten brindar herramientas concretas para la inserción laboral, fortaleciendo los oficios y generando nuevas oportunidades para los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Por su parte, el capacitador José Mattia valoró el compromiso de los participantes y remarcó que la pintura constituye un oficio con amplia demanda laboral, tanto para quienes buscan empleo como para quienes proyectan desarrollar emprendimientos propios.

La actividad contó además con el acompañamiento y apoyo de empresas privadas que colaboraron con materiales y fortalecieron la propuesta formativa, entre ellas Ozuna Pinturería, Ideal Café & Bar, Distrito Este Construcción en Seco y Comercial Industrial, reafirmando el trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar la capacitación laboral.

De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la formación en oficios, promoviendo el empleo, la inclusión y el desarrollo productivo local.