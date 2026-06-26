Concordia fortalece el trabajo con UNICEF para impulsar políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la articulación entre los distintos organismos para avanzar en el diseño, implementación y seguimiento de programas destinados a la protección integral de la niñez y la adolescencia.

Un programa para fortalecer las políticas locales

El programa MUNA tiene como finalidad acompañar técnicamente a los municipios en la elaboración de planes de acción con enfoque de derechos, promoviendo políticas públicas participativas e integrales que permitan mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en cada comunidad.

Durante la reunión se evaluaron los avances alcanzados y las líneas de trabajo que actualmente se desarrollan en Concordia, además de proyectar nuevas acciones conjuntas.

Azcué destacó el trabajo articulado

El intendente Francisco Azcué valoró la posibilidad de seguir fortaleciendo el vínculo entre el municipio, el Gobierno provincial y UNICEF.

«Continuar fortaleciendo los equipos con UNICEF, con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y las distintas áreas del Municipio nos permite ser más eficientes a la hora de administrar los recursos y desarrollar las políticas públicas a las que esos recursos están destinados», expresó.

El jefe comunal remarcó además que la infancia constituye una prioridad para la actual gestión.

«Es una prioridad para nosotros trabajar en la niñez, estar presentes junto a nuestras familias para que puedan crecer y desarrollar un proyecto de vida en nuestra ciudad, en una Concordia con oportunidades. Si bien queda mucho por hacer, estamos alcanzando objetivos», sostuvo.

La Provincia destacó el acompañamiento de UNICEF

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, señaló que el acompañamiento del organismo internacional resulta fundamental para consolidar las políticas destinadas a la infancia.

«UNICEF está acompañándonos en todas las líneas estratégicas de niñez y adolescencia. La niñez es prioridad y es adonde tenemos que apuntar todos porque el futuro está ahí», afirmó.

Primera infancia, entornos saludables y discapacidad

En representación de la Coordinación de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia, Teresita Vargas explicó que Concordia viene desarrollando acciones concretas en tres ejes fundamentales: primera infancia, entornos saludables y discapacidad.

«Para nosotros es muy importante el trabajo conjunto porque logramos avances muy interesantes respecto de las articulaciones entre las distintas áreas», indicó.

Asimismo, destacó que muchas de las iniciativas que hoy ya se encuentran en funcionamiento surgieron precisamente de estos espacios de planificación conjunta.

«Hay políticas que se están desarrollando, políticas que se están implementando y acciones que hoy son una realidad y que en su momento se pensaron en una mesa como esta. Hoy podemos decir que son metas cumplidas», concluyó Vargas.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas