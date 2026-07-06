Concordia fortalece su sistema de seguridad: inauguraron un nuevo Centro de Monitoreo, modernizaron el 911 y la Policía ya cuenta con sastrería propia

En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, este lunes quedaron inauguradas las nuevas instalaciones de la Jefatura Departamental Concordia, una obra que representa un importante avance en materia de seguridad, infraestructura y bienestar para el personal policial.

La jornada contó con la participación del Jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio Omar González; el intendente Francisco Azcué; el Jefe Departamental Concordia, Comisario Mayor José María Rosatelli; la Subjefa Departamental, Comisario Mayor Liliana Miño, además de funcionarios provinciales, municipales y efectivos policiales.

Un moderno Centro de Monitoreo para fortalecer la prevención

Las obras inauguradas comprenden el nuevo edificio del Comando Radioeléctrico, una moderna Sala de Monitoreo y Videovigilancia, la nueva Sección Cuerpo y Guardia y la Sección Sastrería Policial, todas destinadas a mejorar la capacidad operativa de la fuerza y brindar mejores condiciones laborales al personal.

El nuevo Centro de Monitoreo permitirá operar alrededor de 200 cámaras de videovigilancia, número que continuará creciendo con nuevas incorporaciones.

Además, uno de los cambios más importantes fue la modernización del sistema de emergencias 911, que dejó atrás el funcionamiento con una sola línea telefónica y ahora cuenta con múltiples líneas de atención para agilizar la respuesta ante llamados de emergencia.

«Hay que cuidar a quienes nos cuidan»

Durante la recorrida por las nuevas dependencias, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la inversión realizada.

«Después de muchísimos años, hoy podemos contar con un centro de monitoreo a la altura de lo que necesita la gente para vivir más tranquila», expresó.

El mandatario recordó que el proyecto comenzó a gestarse en 2023 y recién ahora pudo concretarse.

«Estamos hablando de un centro de monitoreo con 200 cámaras que va a seguir creciendo. Tenemos que utilizar toda la tecnología disponible para llevar más seguridad a la población.»

Frigerio también puso el foco en las mejoras destinadas al personal policial.

«Uno de nuestros lemas es cuidar a los que nos cuidan. Hoy inauguramos lugares dignos para que nuestros policías puedan descansar, comer y recuperarse entre servicios. Antes eso no existía.»

El gobernador remarcó además que Entre Ríos continúa siendo una de las provincias con mejores indicadores de seguridad del país y aseguró que el objetivo es seguir fortaleciendo la inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento.

Azcué destacó el trabajo conjunto

El intendente Francisco Azcué valoró el trabajo coordinado entre Provincia y Municipio para concretar la obra.

«La seguridad es una de las principales demandas de los vecinos y los datos muestran que hoy tenemos récord de allanamientos, detenciones y secuestros de armas y drogas.»

El jefe comunal sostuvo que, aunque todavía queda mucho por hacer, los indicadores reflejan un avance importante.

«Nunca hubo tantos allanamientos y detenciones como ahora. Eso demuestra el trabajo que viene realizando la Policía junto con la Justicia.»

También destacó la colaboración del municipio mediante distintas áreas técnicas para hacer posible la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de monitoreo.

Más herramientas para la Policía

El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González, afirmó que estas obras representan una manera concreta de reconocer el trabajo diario del personal.

«Darles mejores herramientas para trabajar y mejores condiciones para desarrollar su tarea también es una forma de agradecer el enorme esfuerzo que realizan todos los días.»

En ese sentido anunció la puesta en marcha de la nueva Sastrería Policial, equipada con siete máquinas industriales.

«Aquí se confeccionarán uniformes, camperas, pantalones y camisas para el personal policial. La idea es que desde Concordia también puedan producirse prendas para otras departamentales de la región.»

Mejor calidad laboral para los efectivos

Por su parte, el jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli, destacó que las nuevas instalaciones no solo benefician a la comunidad, sino también a quienes integran la fuerza.

«Hoy inauguramos un espacio donde nuestros policías podrán descansar, dormir, almorzar y cenar en condiciones dignas, además de contar con una sastrería propia.»

Rosatelli aseguró que la mejora en infraestructura acompaña los buenos resultados obtenidos en materia de seguridad.

«Las estadísticas muestran que hoy Concordia tiene menos delitos que durante la pandemia. Ese resultado es producto del trabajo permanente del personal y del respaldo que recibimos del Gobierno provincial.»

Una inversión pensada para toda la región

Tras la inauguración del Centro de Monitoreo, las autoridades se trasladaron al edificio ubicado sobre calle Nogoyá, junto a la Comisaría Segunda, donde quedó habilitada oficialmente la nueva Sastrería Policial.

Desde allí se confeccionarán uniformes para el personal de la Departamental Concordia y, en una segunda etapa, también se proyecta abastecer a otras dependencias policiales del noreste entrerriano.

Con estas obras, la Policía de Entre Ríos incorpora mayor tecnología para el sistema de emergencias, mejora las condiciones laborales de sus efectivos y fortalece la infraestructura destinada a brindar un servicio de seguridad más eficiente para los vecinos de Concordia y la región.

Redaccion de 7Paginas