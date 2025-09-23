7PAGINAS

Martes 23 de septiembre de 2025
«Concordia Frente a la Trata de Personas: Prevención en Tiempos de la Revolución»

El 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en recuerdo de la histórica Ley Palacios, pionera en América Latina en la lucha contra este flagelo. La Red Preventores Concordia, liderada por el Lic. Héctor Hugo Olivera y el Lic. Augusto Ayala, ha estado activamente comprometida en la sensibilización y la prevención de la trata de personas en nuestra ciudad.
Redacción 7Paginas

La Trata de Personas en la Era Digital

 

En un mundo atravesado por la revolución tecnológica  las formas de captación y explotación también se han transformado. Redes sociales, plataformas digitales y entornos virtuales son nuevos espacios donde los tratantes buscan vulnerar derechos, especialmente de jóvenes y mujeres.

 

Rol de la Ciudadanía

 

La ciudadanía de Concordia tiene un rol clave en la lucha contra la trata de personas:

 

– Prevenir informándose sobre los mecanismos actuales de captación digital.

– Denunciar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.

– Educar a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de la tecnología.

– Colaborar con organizaciones locales y nacionales que trabajan contra la trata.

 

Conclusión

 

La Red Preventores Concordia sigue trabajando para prevenir y combatir la trata de personas en nuestra ciudad. Con la colaboración de la ciudadanía, podemos hacer una diferencia y proteger los derechos de las personas más vulnerables.