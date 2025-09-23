«Concordia Frente a la Trata de Personas: Prevención en Tiempos de la Revolución»

La Trata de Personas en la Era Digital

En un mundo atravesado por la revolución tecnológica las formas de captación y explotación también se han transformado. Redes sociales, plataformas digitales y entornos virtuales son nuevos espacios donde los tratantes buscan vulnerar derechos, especialmente de jóvenes y mujeres.

Rol de la Ciudadanía

La ciudadanía de Concordia tiene un rol clave en la lucha contra la trata de personas:

– Prevenir informándose sobre los mecanismos actuales de captación digital.

– Denunciar cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.

– Educar a niñas, niños y adolescentes en el uso seguro y responsable de la tecnología.

– Colaborar con organizaciones locales y nacionales que trabajan contra la trata.

Conclusión

La Red Preventores Concordia sigue trabajando para prevenir y combatir la trata de personas en nuestra ciudad. Con la colaboración de la ciudadanía, podemos hacer una diferencia y proteger los derechos de las personas más vulnerables.