Concordia: Fue a reclamar un motor que había prestado y el otro sujeto lo terminó agrediendo

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la víctima se presentó en la jornada del sábado ante la Policía para denunciar la agresión sufrida. El hombre relató que al reclamar por el motor prestado fue atacado físicamente por el presunto deudor, quien además lo amenazó.

Allanamiento y secuestro

En el marco de la investigación, durante la tarde de este domingo, alrededor de las 16:30 horas, personal policial llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del agresor. El procedimiento arrojó resultados positivos, logrando secuestrar:

Un arma de fuego calibre .380 Bersa Thunder con seis proyectiles en el cargador.

Cinco cartuchos de escopeta calibre 12/70 (PG).

Un cartucho de escopeta calibre 12/70 (AT).

Un proyectil calibre .22.

Un motor trifásico de color azul, correspondiente al objeto del conflicto.

Detención

El masculino fue formalmente detenido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia.