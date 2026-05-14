Concordia fue distinguida con el Sello RIL de Eficiencia en Finanzas Locales

El intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, y el director de Rentas, Fernando Marsicano, recibió el galardón que valida el proceso de modernización, digitalización y fortalecimiento fiscal que lleva adelante la actual administración.

Un proceso de evaluación exigente

Para obtener este sello, el municipio debió someterse a un riguroso examen que incluyó autodiagnósticos, presentación de evidencias y el cumplimiento de estrictos criterios de transparencia. Concordia logró superar el 70% en la evaluación integral realizada por RIL, lo que acredita la solvencia de sus procesos administrativos.

Las claves del reconocimiento

Varias políticas públicas fueron determinantes para alcanzar este estándar de eficiencia:

Superávit fiscal: Lograr equilibrio y excedente en la ejecución del presupuesto.

Simplificación tributaria: La eliminación de tasas para desburocratizar el Estado.

Digitalización: Implementación del sistema de compras digital GESCOM y el fortalecimiento del Portal del Ciudadano para trámites y pagos online.

Convenios estratégicos: Colaboración directa con organismos como ARCA y ATER, además de acuerdos con empresas para facilitar pagos electrónicos.

El vecino como prioridad

Desde la Secretaría de Hacienda resaltaron a 7Paginas, que este logro no es solo técnico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los concordienses.

“Cada herramienta implementada tiene como objetivo facilitarle la vida al contribuyente, simplificar trámites y fortalecer los recursos municipales para brindar mejores servicios”, señaló Pablo Ferreyra.

El funcionario destacó además que el Sello RIL impulsa a la gestión a profundizar un modelo basado en la transparencia y la eficiencia, agradeciendo el compromiso de los equipos técnicos que aportaron la documentación necesaria para validar las políticas implementadas.

Con este logro, Concordia se consolida dentro del mapa de «ciudades inteligentes» de Argentina, apostando a una administración tributaria más simple, moderna y accesible para toda la ciudadanía.

Redacción 7Páginas.