Concordia fue epicentro de un nuevo operativo de ablación de órganos con participación de equipos médicos de distintas provincias

El procedimiento, según supo 7Paginas, se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y en el marco del sistema nacional de donación y trasplante, articulado por el INCUCAI y el CUCAIER.

Para llevar adelante la intervención, arribaron a la ciudad dos aeronaves: una proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra desde la provincia de Córdoba, trasladando a los equipos médicos especializados encargados de concretar el operativo.

Desde el aeropuerto local, los profesionales fueron trasladados en un dispositivo coordinado entre distintas áreas, incluyendo la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia y la Dirección de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de Entre Ríos, hasta el hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, donde se llevó a cabo la intervención.

El operativo presentó además desafíos logísticos vinculados a las condiciones climáticas, lo que obligó a optimizar recursos y tiempos. En este contexto, el aeropuerto concordiense resultó clave por su infraestructura, permitiendo el arribo seguro de una de las aeronaves que transportaba a los equipos médicos.

La tarea demandó la participación coordinada de múltiples organismos, entre ellos el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), ANAC, PSA, EANA, ORSNA, el Servicio Meteorológico Nacional y Bomberos Zapadores.

El procedimiento se inició durante la mañana del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo, cumpliendo con los tiempos críticos que requieren este tipo de intervenciones.

Este nuevo operativo no solo refleja la capacidad de respuesta del sistema sanitario y logístico de la región, sino también la importancia de la donación de órganos como política pública, permitiendo salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes en lista de espera en todo el país.