Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía: cuándo llegará el alivio

De acuerdo a la información oficial a la que accedió 7Paginas, la temperatura continuó en ascenso durante la tarde. A las 17 horas, el termómetro alcanzó los 37,7°C, siendo superada únicamente por la ciudad santafesina de Ceres, que registró 38,5°C. Por debajo de Concordia se ubicó Las Lomitas, en la provincia de Formosa, con 37,6°C.

Cómo sigue el clima en la región de Salto Grande

Para este jueves, el SMN anticipa una nueva jornada agobiante, con una temperatura mínima de 26 grados y una máxima de 36 grados. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde.

Cuándo llega el alivio

El alivio en los termómetros llegaría hacia el cierre de la semana laboral. Para el viernes se pronostica una mínima de 25 grados y una máxima de 33 grados, con cielo mayormente nublado y un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde.

El sábado se mantendrían condiciones similares en cuanto a las temperaturas, aunque sin anuncio de lluvias. En tanto, para el domingo se prevé el regreso de las altas temperaturas, con una máxima estimada en 35 grados y una jornada mayormente soleada.

Foto: Marcelo Gonzalez