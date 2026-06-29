Concordia fue sede de la primera gala del “Becario en escena 2026”

El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, señaló: «Nuestro objetivo, como nos instó el gobernador Frigerio, es seguir generando políticas públicas para fortalecer estos espacios culturales, y que más chicos puedan seguir practicando su arte».

«Circunstancialmente nos encontramos en un concurso, y por supuesto que habrá quienes reciban un premio, pero para nosotros todos los chicos que están participando ya son ganadores por haberse animado a presentarse hoy. Como institución queremos que sigan profesionalizandose en el arte que han elegido», concluyó Berdiñas.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué agradeció la presencia del organismo en la ciudad. «Este programa nos encanta porque promueve la cultura en todas sus disciplinas. En lo personal me conmueve porque también soy músico y me recuerda al momento en que empecé a tocar en la escuela, y veo esa misma emoción en los jóvenes que están hoy aquí».

El “Becario en Escena” es un programa del organismo que promueve el desarrollo artístico a través de becas culturales destinadas a estudiantes entrerrianos de entre 6 y 25 años.

Las becas se otorgan mediante un certamen de talentos y la participación puede ser individual o grupal (hasta seis integrantes), y el concurso se organiza por categorías según edad y disciplina.

El beneficio consiste en una beca orientada a acompañar y potenciar el desarrollo artístico de cada participante.

GANADORES DEL CERTAMEN

Matilda Ruiz en la categoría de 6 a 12 años.

David Bertolotti en la categoría de 13 a 18 años.

Jonathan Toloza en la categoría de 19 a 25 años.

Gianella Smitarello e Iñaki Oyarbide en la categoría grupal.

MENCIONES ESPECIALES

Natasha Dominguez (Danza)

Diego Enrique (Música)

Emiliano Scattini (Música)

Jesús Gonzalez (Música)

Martino Paulozzi (Música)

Lucas Richi (Música)

Fermín Ravasio (Música)

Alma Mía Berone (Danza)

El jurado estuvo integrado por: Wilton Osan, Ingrid Kranevitter y Salomón Reyes.

Prensa municipal