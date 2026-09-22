Concordia fue sede de una jornada para fortalecer el desarrollo del sector apícola

Concordia fue sede este lunes de una jornada informativa sobre el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos destinada a acompañar a productores y a los distintos actores que integran la cadena productiva.

El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos y contó con la participación de productores apícolas, representantes de cooperativas y gobiernos locales.

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer las herramientas disponibles para el sector y plantear inquietudes vinculadas con el desarrollo de la actividad.

La exposición estuvo a cargo del coordinador provincial de Apicultura, Rodrigo Toledo, quien presentó los principales lineamientos del programa y explicó las distintas alternativas de acompañamiento previstas para los productores.

Entre los temas abordados se incluyeron herramientas vinculadas con infraestructura, inversión, capacitación y fortalecimiento de las capacidades productivas, además de alternativas de articulación destinadas a acompañar el crecimiento de los emprendimientos y mejorar las condiciones de producción.

Fortalecer la cadena productiva

Toledo destacó la importancia de generar este tipo de encuentros directamente en el territorio, tanto para acercar información a los productores como para conocer de primera mano las necesidades del sector.

“Estos encuentros son fundamentales porque nos permiten acercar las herramientas que tiene la Provincia directamente a los productores, pero también escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles son los desafíos que atraviesa hoy el sector. La apicultura tiene un enorme potencial y necesitamos seguir fortaleciendo toda la cadena productiva”, señaló.

En ese sentido, el coordinador provincial remarcó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y los actores privados para generar nuevas oportunidades para la actividad.

“La idea es que los productores puedan conocer las herramientas disponibles, apropiarse de ellas y encontrar en el Estado un acompañamiento concreto. Cuando trabajamos de manera articulada con los municipios, las cooperativas y las organizaciones del sector podemos lograr que los programas lleguen efectivamente al territorio”, sostuvo Toledo.

Acompañamiento a los productores

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Sebastián Arístide, valoró la posibilidad de acercar este tipo de propuestas a los productores locales.

“Desde la Municipalidad entendemos que acompañar al sector productivo significa estar cerca de quienes producen, conocer sus necesidades y facilitar el acceso a las herramientas que permitan crecer y agregar valor. La apicultura es una actividad con un importante potencial para Concordia y toda la región”, afirmó.

Arístide también destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para fortalecer la presencia de las políticas de desarrollo productivo en el territorio.

“La articulación entre Municipio y Provincia nos permite acercar programas y oportunidades a los productores, pero también generar espacios de diálogo donde podamos conocer de primera mano las dificultades y buscar soluciones. Este tipo de encuentros son importantes porque permiten transformar la información en oportunidades concretas”, remarcó.

La jornada incluyó además un espacio de intercambio con los participantes, que permitió profundizar sobre las necesidades de la actividad y conocer las alternativas disponibles para acompañar distintos proyectos productivos.

Desde la Municipalidad de Concordia se señaló a 7Paginas, que la iniciativa forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el entramado productivo local, acompañar a los productores y generar oportunidades de inversión, capacitación y crecimiento, mediante la articulación entre el Municipio, la Provincia, las cooperativas y el sector privado.