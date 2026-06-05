Concordia fue sede del encuentro de la región IV de LALCEC

Durante la jornada se desarrollaron capacitaciones y actualizaciones médicas vinculadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. La Región IV forma parte de una red organizada de siete, creadas para compartir experiencias, fortalecer conocimientos y consolidar estrategias comunes.

El intendente Francisco Azcué participó de la apertura de la jornada, donde destacó el rol que cumple dicha institución en la sociedad en general y en Concordia en particular. “LALCEC representa todo lo que como sociedad necesitamos: participación y compromiso ciudadano”.

“Son vecinos que deciden utilizar su tiempo, que es lo más importante que como personas tenemos, en llevar adelante una tarea tan noble y más aún abordando cuestiones que tienen que ver con la salud y eso trasciende todos los ámbitos. Como ciudad los necesitamos y nuestro compromiso como Estado es seguir trabajando al lado de cada institución” concluyó Azcué.

Cristina Espil, presidente de LALCEC Argentina agradeció la “cálida bienvenida que nos han dado”, y resaltó “el enorme esfuerzo que han hecho para que estemos todos juntos aquí, en Concordia. Estamos transitando la llegada del cumpleaños número 105 de LALCEC y esta trayectoria no es sólo una cifra, es simplemente la historia de una institución de mucha presencia y permanencia en todo el país”.

“Buscamos demostrar que el trabajo en red nos potencia y nos permite llegar a todos los puntos de la Argentina: hoy es un día para aprender, para compartir y también para cuando volvamos a nuestras sedes tendremos la absoluta seguridad que juntos somos más fuertes” remarcó Espil.

Por último, la presidente de LALCEC Concordia, Rosa Amelia Borches agradeció el acompañamiento del intendente y destacó que el encuentro se realizó en la ciudad para, entre otros objetivos, rendir un sentido homenaje a la recientemente fallecida Margarita Damino de Hourcade, histórica referente local de la asociación.

“Espero que sirva también de ejemplo para seguir adelante. Ella nos dejó una huella muy profunda, así como todas las otras presidentas que tuvimos, todas dieron mucho de su vida, de su tiempo, de su corazón, para que esta organización llegue a ser y tenga el prestigio como lo tiene hoy”, destacó Borches.

LALCEC es una asociación civil sin fines de lucro, creada el 22 de julio de 1921 por Helena Larroque de Roffo. Cuenta con una trayectoria de más de cien años de trabajo en red en Argentina, con el objetivo de reducir la incidencia y mortalidad del cáncer en la comunidad, a través de acciones de concientización, detección temprana y acompañamiento al paciente con cáncer y a su entorno afectivo. Actualmente cuenta con más de 100 representaciones en todo el país, estando una de ellas en Concordia.