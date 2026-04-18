Concordia fue sede del segundo encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos

La jornada se desarrolló en la sede de UTHGRA, donde los participantes debatieron sobre los desafíos que enfrentan los gobiernos locales ante la caída de recursos nacionales y provinciales, y el incremento de las demandas sociales.

La presidenta del bloque justicialista local, Carolina Amiano, destacó que el encuentro dio continuidad al realizado previamente en Paraná y remarcó el eje central del debate: “cómo gestionar en tiempos de crisis”. En ese sentido, señaló que “mientras caen los recursos y aumentan las demandas, los municipios siguen dando respuestas todos los días”, y subrayó la necesidad de “organizarse, escuchar y transformar los problemas en soluciones concretas”.

Por su parte, Luisina Minni, presidenta del bloque Más para Entre Ríos en la capital provincial, calificó el encuentro como “muy productivo” y sostuvo que el objetivo es poner en valor el rol de los gobiernos locales. “Ante un Estado nacional que se retira y un Estado provincial que también reduce su presencia, los municipios adquieren mayor relevancia”, afirmó.

En la misma línea, el presidente del bloque peronista en Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, resaltó la importancia de estos espacios de articulación y adelantó la intención de realizar un tercer encuentro. “Los Concejos Deliberantes son clave, porque en cada ciudad hay concejales que pueden canalizar las demandas de la comunidad”, expresó.

Durante el debate también surgieron críticas hacia intendentes alineados con el gobierno nacional y provincial. El concejal de Gualeguaychú, Emiliano Zapata, cuestionó lo que definió como una “inacción” de algunos jefes comunales, entre ellos Francisco Azcué y Mauricio Davico, y advirtió sobre el impacto del retiro del Estado en la capacidad de respuesta de los municipios.

En otro tramo del encuentro, el secretario de Hacienda y Producción de Paraná, Alexis Bilbao, expuso sobre la situación financiera de los municipios y analizó el impacto de la reducción de la coparticipación, así como la distribución de aportes provinciales.

Finalmente, los concejales coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto, compartir experiencias de gestión y avanzar en estrategias que permitan sostener las respuestas que demandan las comunidades, en un escenario económico cada vez más complejo.

Con informacion de Pedro Martinez

Redaccion de 7Paginas