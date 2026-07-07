Concordia fue seleccionada entre 300 ciudades del mundo y financiará proyectos climáticos liderados por jóvenes

En un importante logro de proyección internacional, la ciudad de Concordia ha sido elegida como una de las 300 localidades de todo el planeta para integrar el prestigioso Fondo Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026. Se trata de una iniciativa global impulsada por la organización internacional Bloomberg Philanthropies, en un trabajo conjunto con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

A partir de esta designación, la Municipalidad de Concordia formalizó la apertura de la convocatoria destinada a financiar proyectos ambientales que sean íntegramente diseñados y liderados por los jóvenes de la comunidad. El plazo para postularse comenzó a regir este martes 7 de julio y se extenderá de forma improrrogable hasta el próximo 4 de agosto de 2026.

El programa dispone la entrega de subvenciones no reintegrables que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 dólares estadounidenses. Estos fondos específicos estarán orientados a solventar propuestas técnico-comunitarias que promuevan de manera directa la acción climática, la innovación y la participación activa de las nuevas generaciones en el cuidado del entorno local.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó la relevancia de este hito para la gestión y la comunidad: «Ser parte de este programa internacional es un reconocimiento al camino que viene recorriendo Concordia en materia de sostenibilidad y una oportunidad para que nuestros jóvenes sean protagonistas de las transformaciones que necesita la ciudad. Queremos que sus ideas se conviertan en proyectos concretos, con impacto real en el ambiente y en la comunidad. Por eso invitamos a todas las organizaciones y a las juventudes a participar de esta convocatoria, que pone recursos, acompañamiento y confianza en el talento local».

Requisitos y destinatarios de la convocatoria

La convocatoria está estrictamente dirigida a organizaciones sin fines de lucro con presencia activa en la ciudad de Concordia. Dichas entidades deberán apadrinar y presentar los proyectos que obligatoriamente tendrán que estar liderados por jóvenes de entre 15 y 24 años de edad.

Según especificaron las bases del programa a 7Paginas, cada iniciativa debe ser diseñada y ejecutada por equipos de trabajo compuestos por un mínimo de tres jóvenes. Además, deberán contar en todo momento con el respaldo y acompañamiento de la organización patrocinadora o postulante.

Bajo esta modalidad, se detalló que podrán participar una amplia variedad de actores civiles, entre los que se listan asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares de los distintos niveles, clubes sociales y deportivos, universidades y otras instituciones intermedias de la comunidad. Con el fin de diversificar las ideas, cada organización tendrá permitido presentar hasta un máximo de tres proyectos.

Ejes temáticos y alineación estratégica

Un requisito fundamental para superar las instancias evaluativas es que todas las propuestas presentadas estén perfectamente alineadas con los objetivos del Plan Local de Acción Climática Concordia 2021-2030. Del mismo modo, se exigirá que contemplen de manera transversal instancias de educación y concientización ambiental, buscando así multiplicar el impacto de las iniciativas sobre el entramado social de la ciudad.

Las ideas y planes de trabajo deberán inscribirse en alguno de los siguientes cuatro ejes temáticos estructurados por la organización:

Energías renovables y eficiencia energética: Alternativas sustentables y optimización del consumo energético.

Educación para la acción climática: Formación ciudadana y sensibilización comunitaria.

Biodiversidad, infraestructura verde y adaptación al cambio climático: Preservación de especies locales, arbolado y mitigación de impactos ecológicos.

Gestión sostenible de residuos y economía circular: Reducción, reutilización y reciclaje con inclusión social.

Selección, plazos y votación juvenil

Una de las novedades más destacadas del proceso radica en el carácter formativo y democrático de la iniciativa. Los proyectos que resulten admitidos inicialmente formarán parte de una serie de mentorías y jornadas de fortalecimiento técnico antes de presentarse ante la evaluación final, asegurando la viabilidad de cada propuesta.

Asimismo, se implementará un mecanismo de participación directa: uno de los proyectos ganadores será elegido de manera exclusiva a través de una votación juvenil abierta, virtual y participativa, en la que podrán sufragar jóvenes de la ciudad de entre 15 y 24 años.

El cronograma oficial establece que los nombres de los proyectos ganadores se darán a conocer públicamente el 28 de agosto de este año. En tanto, la ejecución en territorio de las iniciativas financiadas iniciará en el mes de septiembre y contará con un plazo de desarrollo que se extenderá hasta marzo de 2027.

Información y canales de consulta

Para obtener mayor información, retirar bases o realizar consultas puntuales, los interesados pueden comunicarse formalmente a través del correo electrónico institucional: jovenesyaccionclimaconcordia@gmail.com.

Asimismo, se brinda atención de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Ambiente, sita en la intersección de Salta y Avenida Néstor Kirchner, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.