Concordia fue seleccionada para integrar la coalición de ciudades por la inteligencia artificial (Ciiar Argentina)

CIIAR Argentina es una red de gobiernos locales dedicada a acelerar el uso estratégico de tecnologías emergentes, fortalecer capacidades locales e impulsar soluciones digitales junto a startups govtech que mejoren los servicios públicos. Surge del impulso de una red de gobiernos comprometidos con la promoción y aplicación ética y responsable de la inteligencia artificial (IA) para transformar las ciudades en espacios más inteligentes, inclusivos y sostenibles junto al ecosistema del emprendimiento y la innovación.

La elección de Concordia fue el resultado de un riguroso proceso de selección llevado a cabo por un Comité Evaluador, integrado por los intendentes de las ciudades fundadoras de CIIAR y los equipos técnicos de RIL y BID Lab. Este proceso culminó con la designación de 12 municipios argentinos que demostraron un alto nivel de madurez institucional y un firme compromiso con la innovación y la articulación público-privada.

Como miembro de CIIAR Argentina, el municipio se beneficiará de:

Acompañamiento técnico para la generación de estrategias de incorporación de IA bajo un enfoque de articulación público-privada.

Espacios de aprendizaje colectivo con otros gobiernos locales de la región (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).

Vinculación con soluciones tecnológicas desarrolladas por startups GovTech para gobiernos locales.

Herramientas para fortalecer capacidades internas en innovación, compra pública e incorporación de tecnologías emergentes.

Los municipios que se integrarán a CIIAR Argentina durante 2026 son: Concordia, General Pico, General Roca, General San Martín, Luján de Cuyo, Rafaela, Río Cuarto, San Juan, San Miguel, San Vicente, Vicente López y Yerba Buena; los que se suman a los ya presentes Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, Neuquén, Tres de Febrero, Escobar y Pilar.

Estos municipios conformarán asimismo a una red regional junto a otros 30 gobiernos locales de Brasil, Chile y Uruguay que impulsan el uso de nuevas tecnologías para la mejora de los servicios públicos bajo un enfoque de articulación público-privada.

La incorporación de Concordia a CIIAR Argentina, refuerza el compromiso del municipio con la innovación constante y la búsqueda de herramientas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y el ecosistema del emprendimiento y la innovación.

Prensa municipal