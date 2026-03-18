Concordia: funcionario policial pide ayuda para afrontar la operación cardíaca de su hija

Por razones vinculadas a su función, se preserva la identidad del efectivo, quien manifestó su preocupación no solo por el delicado estado de salud de la pequeña, sino también por la situación económica que deben afrontar junto a su familia.

Una intervención compleja

La niña, Ahitana, padece una cardiopatía congénita y deberá ser sometida a una cirugía en la ciudad de Paraná el próximo miércoles 25 de marzo, donde se le colocará un catéter en el corazón como parte del tratamiento médico.

Sus padres explicaron que necesitan reunir fondos para cubrir los gastos de estadía, traslados y otras necesidades durante el tiempo que dure la intervención y recuperación.

Pedido a la comunidad

Ante esta situación, la familia apeló a la solidaridad de los vecinos de Concordia y la región, solicitando colaboración económica para poder atravesar este difícil momento.

Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes a través de los siguientes alias:

roquesegoviamilagros

mairaelianamorera

Desde el entorno familiar remarcaron que toda ayuda, por pequeña que sea, resulta fundamental para acompañar a Ahitana en este proceso y brindar el apoyo necesario a sus padres en una instancia tan delicada.

La Misiva grupo CAI-7Paginas