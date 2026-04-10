Concordia global: prestadores turísticos potenciarán su alcance a través de Civitatis

Concordia busca dar un salto cualitativo en la promoción de sus atractivos a nivel internacional. En un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la plataforma Civitatis, se llevará adelante una iniciativa para digitalizar y globalizar la oferta de experiencias turísticas de la región.

El objetivo es que los prestadores locales que realizan visitas guiadas, excursiones y actividades gastronómicas o de naturaleza puedan incorporar sus servicios a este «marketplace», poniéndolos a disposición de millones de viajeros que utilizan el sitio en todo el mundo.

Un destino clave para la plataforma

Desde Civitatis destacan que Concordia se consolida como uno de los destinos más importantes de la plataforma en Argentina. La diversidad que ofrece la ciudad —combinando cultura, naturaleza, entretenimiento y gastronomía— la convierte en un producto altamente demandado por el turista moderno que busca reservar sus experiencias de manera online y segura.

La integración a esta red global no solo atraerá a más visitantes, sino que potenciará la economía regional al dar mayor visibilidad a los pequeños y medianos prestadores que, muchas veces, no cuentan con las herramientas tecnológicas para llegar a mercados internacionales.

Detalles de la convocatoria

El encuentro para los prestadores interesados será de carácter virtual y se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 10:00 hs a través de la plataforma Google Meet. Durante la reunión, los representantes de Civitatis presentarán:

Oportunidades de visibilidad: Cómo llegar a mercados nacionales y extranjeros.

Estrategias de comercialización: Herramientas para aumentar las reservas.

Requisitos y beneficios: El paso a paso para formar parte de la plataforma.

Los prestadores de servicios y experiencias de la región Binacional de Salto Grande interesados en participar pueden inscribirse a través de los canales oficiales de la Subsecretaría de Turismo.

¿Qué es Civitatis?

Es la plataforma líder mundial en la reserva de visitas guiadas y actividades en español y portugués. Actualmente cuenta con más de 90.000 experiencias en 160 países. Su diferencial radica en la calidad y autenticidad de los servicios, con más de 5 millones de opiniones verificadas de viajeros y una valoración media de 9,1 sobre 10, lo que garantiza confianza y seguridad al momento de contratar una actividad.