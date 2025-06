Concordia: grave denuncia contra el Copnaf por discriminación y abandono a una menor transgénero

Según el testimonio de Siomara Quiroz, madre de Mía, el organismo estatal no sólo incumple con la atención requerida, sino que ha ejercido acciones que configuran violencia institucional. «Mía está viviendo un martirio», expresó en una entrevista exclusiva con un cronista de 7Paginas. «No tiene acompañamiento terapéutico, la cambian de escuela constantemente y sufre discriminación en la institución educativa donde actualmente asiste».

Mía, quien se percibe como varón y elige vestirse como tal, ha sido agredida verbal y simbólicamente en la Escuela N°10 “República de Entre Ríos”. Su madre relata que ya ha sido trasladada cuatro veces de establecimiento escolar, sin encontrar un entorno de contención y respeto.

La situación se agravó en octubre de 2024, cuando Siomara acudió al Copnaf a reclamar por la falta de asistencia para su hija y fue maltratada por la coordinadora del organismo, Constanza Ortiz. «Ortiz expuso a mi hija delante de otras personas, la situación fue tan violenta que terminé con una crisis nerviosa en el hospital», denunció.

La madre también apuntó contra la fiscal Macarena Mondragón, quien, tras tomar conocimiento de que se realizaría una marcha de protesta este martes a las 12:30 hs desde el Copnaf hasta los tribunales de Concordia, la citó de urgencia este lunes feriado. Siomara asistió acompañada por su familia y un abogado, pero no fue recibida por la fiscal. Posteriormente, fue nuevamente convocada para este martes a las 9:00.

“Estamos siendo víctimas de violencia institucional. No sólo no nos acompañan, sino que nos amenazan. A Mía la discriminan por su identidad, y a mí me ignoran y maltratan”, declaró la madre, quien impulsa una movilización para exigir respuestas y respeto por los derechos de su hija.

Siomara remarcó que el problema se remonta a años atrás, tras el suicidio del padre de Mía. «El Copnaf nunca estuvo presente. Cuando el papá de mi hija salió de la cárcel con un brote psicótico, advertí que podía hacerse daño, pero en el juzgado me dijeron que exageraba. Horas después, él se quitó la vida. Desde entonces mi hija comenzó con problemas de conducta y de identidad, y jamás recibió el apoyo que necesitaba del Estado», narró con profunda emoción.

La situación de Mía no sería aislada. Según la madre, otras familias atraviesan circunstancias similares, con hijos que no tienen acceso a tratamientos psicológicos y padecen el abandono del Estado. «Incluso echaron a la única psicóloga infantil que quedaba en Fortalecimiento Familiar», denunció.

La convocatoria para la marcha fue difundida por Siomara en redes sociales, donde invitó a la comunidad de Concordia a sumarse en apoyo a Mía y a todas las infancias vulnerables que sufren discriminación o falta de atención. “Voy a poner la cara por mi hija, donde sea y contra quien sea”, concluyó con firmeza.

La marcha se realizará este martes a las 12:30, partiendo desde la sede del Copnaf hacia los Tribunales de Concordia.

Redacción de 7Paginas