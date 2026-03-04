Concordia “Grita Teatro” en abril

El evento es organizado por la Compañía Teatral El Histrión y el Colectivo Las Cuencas, ambos espacios culturales de la ciudad, con el objetivo de “encender la escena”, generar instancias de intercambio y recuperar el carácter ritual y colectivo del hecho teatral.

Un teatro que sale a la calle

La propuesta apunta a que el teatro trascienda los escenarios tradicionales y habite también plazas y espacios públicos, fortaleciendo el lazo entre artistas y espectadores. En ese marco, las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad: Pueblo Viejo, La Cigarrera Cultural, Pa’l Río, Plaza Sol y Plaza España.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que el encuentro pretende enaltecer el teatro concordiense dentro del circuito cultural local y regional, destacando el trabajo sostenido de actores, actrices, directores y gestores que han construido esta expresión artística en el territorio.

Programación para todas las edades

La agenda incluirá espectáculos destinados a las infancias, adolescentes y adultos, con una variada selección de obras:

Para las infancias:

“Los Cuentos de Karafufú”, de Olga Lucía Salamanca.

“Cuentos de Papel”, de Marcos Gowda.

Para adolescentes y adultos:

“El Pañuelo”, de Carlos María Alsina.

“Historias que buscan ser contadas”, creación grupal de Serendipia Teatro.

“La libertad miserable”, de Fabián Nardini.

“El Sueño de los Zánganos”, de Rafael Bruzza.

“50% off. Noche de mujeres”, sobre textos de Niní Marshall, Guillermina Sandoval y Sol Rodríguez Soane.

“El éxito es otra cosa”, stand up de César Romero.

“La tierra rota”, de Lahamacaenlaluna.

“Mate con Coca”, sobre textos de José Sebastián Tallon.

Además, participará como invitado el elenco infantil del Taller Nachito Coco.

Formación y comunidad

El encuentro también ofrecerá talleres abiertos a todo público, promoviendo la formación y el acceso al conocimiento teatral:

“Taller intenso”, coordinado por Patricia Arrieta.

“Saber teatral como patrimonio de la comunidad”, a cargo de Ignacio Monná.

“Principios de la Dirección Teatral y Puesta en Escena”, coordinado por Mailén Niño.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Pueblo Viejo Espacio Cultural, La Cigarrera Cultural, Pa’l Río, ConTIER y la Secretaría de Cultura de Concordia.

Con una programación diversa y una fuerte impronta comunitaria, Grita Teatro se proyecta como un nuevo espacio de encuentro cultural que busca instalar al teatro en la agenda cotidiana de la ciudad y reafirmar su papel como herramienta de memoria, identidad y transformación social.

La información y novedades del evento pueden seguirse a través de la red social @encuentrogritateatro.