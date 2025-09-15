Concordia habilitó oficialmente su aeropuerto: una obra que potencia el desarrollo regional

La apertura de la readecuada terminal marca el inicio de una nueva etapa para la conectividad de Concordia y la región de Salto Grande, al potenciar la llegada de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento del turismo.

Una obra estratégica para el futuro

El proyecto se ejecutó en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fue posible gracias al trabajo conjunto del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (E.D.A.A.C.), el Municipio de Concordia, organismos nacionales con asiento en la ciudad (SMN, ANAC, EANA, PSA, ORSNA y Bomberos), y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través de la Unidad Ejecutora Provincial.

Entre las principales mejoras realizadas se destacan:

Nueva terminal de pasajeros de 1.850 m² con estacionamiento para autos y ómnibus.

Plataforma comercial para aeronaves de gran porte como Boeing 737-800 o Airbus A320.

Torre de control moderna, pista extendida a 2.000 metros y plataforma de 130 x 80 metros para tres aeronaves simultáneas.

Sistema de balizamiento de última generación.

Nueva planta de combustibles JET y AVGAS.

Nuevos edificios para los organismos nacionales que operan en el predio.

Voces de la inauguración

El presidente del E.D.A.A.C. y secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, afirmó:

“Este aeropuerto es una pieza clave del legado de gestión de Francisco Azcué. Hoy damos un paso concreto para mejorar la conectividad, optimizar la logística y fortalecer la competitividad de las empresas, atrayendo inversiones y generando trabajo genuino.”

En tanto, el intendente Francisco Azcué destacó la dimensión estratégica de la obra y agradeció el acompañamiento de la Provincia, “La habilitación del aeropuerto no es solo una obra de infraestructura, sino una decisión política que ubica a Concordia en el mapa de las ciudades con mayor proyección. Este aeropuerto les pertenece a todos: si trabajamos unidos, podremos potenciar el turismo, el comercio y el crecimiento de todo el litoral.”

Un nodo clave para la integración regional

La ubicación del aeropuerto, a pocos kilómetros del Centro de Frontera Concordia-Salto y de la Ruta Nacional 14, lo convierte en un acceso rápido y directo hacia ciudades como Salto (ROU), Colón, Federación y Chajarí, fortaleciendo la integración binacional y regional.

Con este paso, Concordia se consolida como una ciudad atractiva para invertir, trabajar y vivir, con infraestructura de primer nivel y una proyección que combina desarrollo productivo, turismo y modernización.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas