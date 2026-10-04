Concordia: habrá una charla informativa para participar del gran día mundial de avistaje de aves

Organizado por las ONG Luz del Ibirá y CEYDAS y la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), se llevará a cabo el próximo domingo a las 15 hs. en el aula ambiental de Salto Grande una charla informativa sobre el Gran Día Mundial de Observación de Aves. La misma estará a cargo de la Prof. Patricia Benítez de CEYDAS.

EL Gran Día es un evento mundial de ciencia ciudadana coordinado por la Universidad de Cornell (EEUU) que consiste en que observadores de aves de todo el mundo observen, escuchen y registren especies durante 24 hs.

Qué es el Gran Día, quiénes y cómo pueden participar, dónde avistar aves y cómo subo los datos a la plataforma eBird serán algunas de las cuestiones que se abordarán en la charla.

Prensa Ceydas