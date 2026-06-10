Concordia: hallaron a una mujer sin vida en el barrio Nebel y detuvieron a su expareja

Según la información recabada, personal de la Comisaría Décima intervino en una vivienda ubicada sobre calle Misiones al 1200, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Paola Marina Ponce, de 47 años de edad.

De acuerdo con las primeras actuaciones, fue la expareja de la mujer quien se presentó ante la Policía para informar lo sucedido. El hombre manifestó que, pese a estar separados desde hacía aproximadamente cuatro años, ambos mantenían contacto frecuente y durante la noche habían permanecido juntos en el domicilio.

Siempre según su declaración, alrededor de las 3:30 de la madrugada advirtió que la mujer no presentaba signos vitales mientras dormía junto a él. Tras ello, aseguró haberse retirado de la vivienda y recién durante la mañana concurrió a la dependencia policial para dar aviso de la situación.

Ante las circunstancias del hecho, el fiscal José Arias dispuso una serie de medidas tendientes a determinar con precisión qué ocurrió y establecer la causa del fallecimiento.

Entre las primeras decisiones judiciales, se ordenó la detención preventiva del hombre de 36 años mientras avanza la investigación y se reúnen elementos que permitan esclarecer el episodio.

Asimismo, la Justicia dispuso la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la mujer, examen que será clave para determinar las causas de la muerte y orientar el curso de la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, personal de la División Investigaciones y el médico policial, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes y el relevamiento de elementos de interés para la causa.

Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas del fallecimiento, por lo que se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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