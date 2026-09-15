Concordia: Hallaron en San Carlos un fósil vegetal de miles de años

Un importante hallazgo paleontológico se produjo en el Parque San Carlos de Concordia, donde personal del lugar encontró enterrado un ejemplar que podría corresponder a un fósil vegetal petrificado, aportando nuevos elementos para el estudio y la preservación del patrimonio natural de la región.

La pieza tiene 1,30 metros de largo y 55 centímetros de diámetro y, de acuerdo con los estudios preliminares, se trataría de una planta fósil de hábito arbóreo. El ejemplar fue localizado en sedimentos correspondientes a la formación geológica “El Palmar”, una formación vinculada con antiguos depósitos del río Uruguay.

Las distintas dataciones realizadas sobre esta formación establecen una antigüedad de entre 80.000 y 173.000 años, por lo que los especialistas consideran que el fósil hallado podría ser incluso más antiguo.

Los antecedentes geológicos y paleobotánicos de la zona señalan que durante ese período existieron condiciones ambientales cálidas y húmedas, de características tropicales o subtropicales, que favorecieron el desarrollo de este tipo de vegetación.

Un ejemplar con un alto grado de conservación

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención de los especialistas es el estado de conservación de la pieza. La presencia visible de la corteza permite avanzar con los primeros análisis y, según las evaluaciones preliminares, podría tratarse de un ejemplar autóctono de la región.

Tras el descubrimiento, se puso en marcha un operativo articulado entre la Subsecretaría de Turismo, a través de la Coordinación de Museos, el Parque San Carlos y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, junto con personal de Gendarmería Nacional.

La intervención conjunta permitió garantizar el traslado de la pieza y avanzar en las tareas destinadas a su preservación, investigación y estudio científico.

Desde el área municipal remarcaron a 7Paginas, que el hallazgo constituye un nuevo aporte al conocimiento del pasado natural de Concordia y permite poner en valor un patrimonio que se encontraba oculto en los sedimentos del Parque San Carlos.

Analizan crear una Sala de Paleobotánica

A partir de este descubrimiento, también comenzó a analizarse la posibilidad de crear una Sala de Paleobotánica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia.

El objetivo sería reunir y exhibir distintos ejemplares fósiles encontrados en la región, permitiendo que vecinos, estudiantes, investigadores, visitantes y turistas puedan conocer parte de la historia natural del territorio.

De concretarse el proyecto, el espacio permitiría no solo exhibir el fósil recientemente recuperado, sino también generar un ámbito destinado a la divulgación científica y a la conservación de otros testimonios de la vegetación que habitó la región hace miles de años.

Sin lugar a dudas que este hallazgo vuelve a poner en primer plano el valor científico y patrimonial de San Carlos y de los ambientes vinculados al río Uruguay, donde los sedimentos conservan evidencias de antiguos períodos geológicos que todavía continúan siendo estudiados.