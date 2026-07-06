Concordia homenajeó a la comunidad venezolana en un nuevo aniversario de su Independencia

Un faro histórico para el continente

Reta de Urquiza destacó el rol de vanguardia del país caribeño en la ruptura de los lazos coloniales:

«El 5 de julio se celebra el Día de la Independencia de Venezuela, en conmemoración de la firma del Acta de Declaración de Independencia en 1811. Este hecho histórico convirtió al país en la primera colonia de Sudamérica en separarse formalmente de la Corona española».

Con este hito impulsado por el Congreso de Caracas, Venezuela abrió el camino emancipador que luego transitarían los demás pueblos hermanos de la región.

Profunda solidaridad ante la realidad actual

Más allá de la reivindicación histórica, la viceintendente brindó un mensaje de apoyo a la colectividad local, visibilizando la compleja realidad humanitaria de su país de origen:

«A 215 años de la declaración de su independencia, quiero hacer llegar un mensaje de profunda hermandad a toda la comunidad venezolana. Somos conscientes de que atraviesan una crisis humanitaria de dimensiones trágicas, que dolorosamente registra más de 50.000 personas desaparecidas y más de 3.000 víctimas fatales. En una fecha tan significativa, quiero hacerles llegar un fuerte y sincero abrazo a cada uno de los venezolanos que hoy adoptaron a nuestra ciudad como su hogar».

De esta manera, el Gobierno de Concordia no solo rindió tributo al hito de 1811, sino que ratificó su compromiso de hermandad y acompañamiento institucional hacia los ciudadanos venezolanos que eligieron la ciudad como su nuevo hogar, reconociendo su resiliencia e integración activa.

Con informacion de prensa H.C.D de Concordia

Redaccion de 7Paginas