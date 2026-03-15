Concordia homenajeó a mujeres destacadas en un encuentro cultural por el Día Internacional de la Mujer

La actividad se desarrolló en la Plazoleta de las Américas y reunió a vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones que se acercaron para acompañar este homenaje.

Durante la jornada hubo presentaciones artísticas a cargo de Roxana Tavella y Cielo Malvasio, el violinista Franco Pezzelatto junto al bailarín Jeremías Delfín, y la cantante Natalia Martínez, quienes aportaron música y danza al evento.

También participaron instituciones locales, entre ellas la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de un stand de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, donde se brindó información vinculada a la promoción de la salud y la prevención. Además, estuvieron presentes las Embajadoras de la Fiesta Nacional de la Citricultura.

El encuentro contó con la presencia del intendente Francisco Azcué y la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, junto a la senadora provincial Gloria Cozzi, funcionarios municipales y público en general.

Próxima actividad: “Mujeres en acción”

Según lo indicado a 7Paginas, las propuestas continuarán el próximo 28 de marzo, desde las 9 horas, con la charla “Mujeres en acción: autonomía, bienestar y prosperidad”, que se realizará en la Sala de las Artes Malviccino. La actividad será libre y gratuita, con cupos limitados.

La jornada estará orientada a mujeres interesadas en potenciar su desarrollo personal y profesional, abordando distintas dimensiones del crecimiento integral.

Entre las disertantes participarán Roxana González, quien hablará sobre la importancia de la imagen personal; Victoria Alonso y Pao, de GestionUp, que expondrán sobre autonomía financiera y emprendedurismo; la licenciada Carolina Méndez, especialista en nutrición y neurociencia; y la psicóloga Silvana Etchepare, quien abordará temas vinculados a la autoestima y el amor propio.

Además, Martín Méndez, Nahuel Bordón y Alejandro Ricagneo desarrollarán un espacio dedicado a la importancia de la actividad física como parte del bienestar integral. Durante el encuentro se entregará material virtual a las participantes y se realizarán obsequios especiales.