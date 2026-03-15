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Domingo 15 de marzo de 2026
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Concordia homenajeó a mujeres destacadas en un encuentro cultural por el Día Internacional de la Mujer

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, este sábado se llevó adelante en Concordia el encuentro cultural “Mujeres que Hacen Historia”, una propuesta destinada a reconocer a mujeres que, con su trabajo, constancia y compromiso social, dejaron y continúan dejando una huella significativa en la comunidad.
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Redacción 7Paginas

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La actividad se desarrolló en la Plazoleta de las Américas y reunió a vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones que se acercaron para acompañar este homenaje.

Durante la jornada hubo presentaciones artísticas a cargo de Roxana Tavella y Cielo Malvasio, el violinista Franco Pezzelatto junto al bailarín Jeremías Delfín, y la cantante Natalia Martínez, quienes aportaron música y danza al evento.

También participaron instituciones locales, entre ellas la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de un stand de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, donde se brindó información vinculada a la promoción de la salud y la prevención. Además, estuvieron presentes las Embajadoras de la Fiesta Nacional de la Citricultura.

El encuentro contó con la presencia del intendente Francisco Azcué y la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, junto a la senadora provincial Gloria Cozzi, funcionarios municipales y público en general.

Próxima actividad: “Mujeres en acción”

Según lo indicado a 7Paginas, las propuestas continuarán el próximo 28 de marzo, desde las 9 horas, con la charla “Mujeres en acción: autonomía, bienestar y prosperidad”, que se realizará en la Sala de las Artes Malviccino. La actividad será libre y gratuita, con cupos limitados.

La jornada estará orientada a mujeres interesadas en potenciar su desarrollo personal y profesional, abordando distintas dimensiones del crecimiento integral.

Entre las disertantes participarán Roxana González, quien hablará sobre la importancia de la imagen personal; Victoria Alonso y Pao, de GestionUp, que expondrán sobre autonomía financiera y emprendedurismo; la licenciada Carolina Méndez, especialista en nutrición y neurociencia; y la psicóloga Silvana Etchepare, quien abordará temas vinculados a la autoestima y el amor propio.

Además, Martín Méndez, Nahuel Bordón y Alejandro Ricagneo desarrollarán un espacio dedicado a la importancia de la actividad física como parte del bienestar integral. Durante el encuentro se entregará material virtual a las participantes y se realizarán obsequios especiales.