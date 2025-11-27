7PAGINAS

Jueves 27 de noviembre de 2025
Concordia: identificaron al motociclista fallecido en el ingreso a la ciudad y el camionero quedó detenido

Se confirmó la identidad del motociclista que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en uno de los accesos a Concordia, en la zona de Villa Zorraquín. El fatal hecho tuvo lugar alrededor de las 23:30 de este miércoles, en la intersección de Avenida Monseñor Rösch y Juan Manuel de Rosas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Según la información recabada por 7Paginas, el siniestro se produjo cuando un camión Ford 4000 (dominio GLZ 014), que transportaba aceites vegetales y era conducido por Alejandro Javier, de 38 años, circulaba por Av. Mñor. Rösch en sentido sur–norte. Al llegar a la esquina de Juan Manuel de Rosas, el chofer habría realizado una maniobra indebida al doblar hacia el oeste para ingresar al barrio Villa Zorraquín.

En esas circunstancias, el motociclista que venía detrás impactó violentamente contra el pesado vehículo. Al arribar al lugar, el personal del servicio de emergencias 107 constató que el conductor de la moto, identificado como Guillermo Andrés Frutos, de 30 años, ya no presentaba signos vitales. El joven habría fallecido de manera inmediata debido al fuerte impacto y a que luego fue alcanzado por una de las ruedas traseras del camión.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el camionero quedó detenido mientras avanza la investigación. Tanto el camión como la motocicleta fueron secuestrados para los peritajes correspondientes.