Concordia impulsa actividades para personas mayores con propuestas de capacitación y recreación

En este marco, anunciaron a 7Paginas dos nuevas propuestas: el taller “Inglés para viajar” y el programa “Juegos alternativos para adultos mayores”, ambos diseñados para fomentar la participación activa, el bienestar y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

El taller de inglés estará a cargo de la profesora Ester Bikkesbakker y se dictará el próximo martes 7 de abril, de 08:30 a 09:30 horas, en el Salón de Capacitaciones del Centro Cívico Municipal (primer piso, Mitre y Pellegrini). La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas básicas del idioma para desenvolverse en situaciones cotidianas durante viajes. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 25 de marzo, con cupos limitados. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3454 127484.

Por otra parte, el programa “Juegos alternativos para adultos mayores” comenzará el 1 de abril y se desarrollará todos los miércoles de 09:00 a 11:00 horas en distintos centros de jubilados de la ciudad. La propuesta apunta a promover el movimiento físico, la integración social y el bienestar general de los participantes.

El cronograma previsto incluye encuentros rotativos en diferentes instituciones: el 1 de abril en el Centro de Jubilados “Stella Maris”; el 8 de abril en “La Bianca”; el 15 de abril en “Villa Zorraquín”; y el 22 de abril se realizará un encuentro general que reunirá a todos los centros participantes.

La iniciativa culminará con un encuentro final en el Campo de los Deportes de la Costanera, donde se consolidará un espacio de intercambio y participación entre los distintos grupos.

Al respecto, la jefa del área, Gladys Portugal, destacó la relevancia de estas acciones: “Trabajamos para generar espacios que acompañen a nuestros adultos mayores en su desarrollo integral, tanto desde lo educativo como desde lo recreativo. Estas propuestas no solo promueven hábitos saludables, sino que también fortalecen los vínculos y el sentido de comunidad”.