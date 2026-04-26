Concordia impulsa el empleo: Finalizó con éxito el curso de armado de muebles en melamina

En el marco de las políticas de formación laboral que impulsa la Municipalidad de Concordia, concluyó una nueva instancia del Curso de Armado de Muebles con Tableros de Melamina. Esta propuesta, que busca fortalecer las capacidades técnicas de los vecinos y ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, cerró con un balance sumamente positivo.

La formación se llevó a cabo durante tres intensas jornadas en el galpón del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFI). La iniciativa contó con un importante respaldo del sector privado a través de la empresa EGGER, que aportó tanto los materiales necesarios como la asistencia técnica, consolidando una alianza estratégica clave para el desarrollo productivo local.

Formación con salida laboral

Segun lo indicado a 7Paginas, el curso atrajo a un perfil diverso de asistentes, desde emprendedores y trabajadores del sector maderero hasta estudiantes técnicos y vecinos con deseos de aprender un oficio. Los participantes se capacitaron en técnicas de medición, armado, ensamblado y terminaciones, herramientas fundamentales para desempeñarse de forma independiente o dentro de la industria del mueble.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, subrayó la importancia de estos espacios: «La capacitación es una herramienta central. Generamos lugares donde los vecinos pueden formarse, adquirir experiencia práctica y proyectar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la producción local» destacó.

Un aporte concreto a la comunidad

Un aspecto distintivo de esta capacitación es su fin solidario. Schattenhofer confirmó que todos los muebles elaborados por los alumnos durante las clases prácticas serán donados a diversas instituciones de Concordia.

«El aprendizaje se transforma en un aporte concreto para la comunidad, fortaleciendo escuelas, clubes y organizaciones que cumplen un rol social fundamental», expresó el funcionario, vinculando el crecimiento individual de los alumnos con el bienestar colectivo.

Rumbo al Bicentenario

Esta actividad se integra dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que tiene como pilares el fomento del empleo y el crecimiento económico de la ciudad. Con la finalización de este curso, Concordia reafirma su compromiso con la formación en oficios y la articulación entre el Estado y el sector privado como motores de nuevas oportunidades para todos los concordienses.