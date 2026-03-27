Concordia impulsa el programa capacitar 2026 para fortalecer emprendimientos locales

Este programa se encuentra enmarcado en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, enmarcado en una estrategia integral que busca fortalecer el crecimiento de Concordia a través de la formación, la generación de empleo y el acompañamiento a los distintos sectores productivos.

El programa tiene como objetivo brindar herramientas concretas para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos productivos locales, abordando aspectos clave como la organización financiera, la fijación de precios, las estrategias de venta y la formalización de los emprendimientos.

Las capacitaciones se desarrollarán en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia, ubicada en el primer piso (Mitre y Pellegrini), un espacio preparado para el aprendizaje práctico y el intercambio de experiencias.

TALLERES

El cronograma de talleres se realizará los días miércoles, iniciando el 15 de abril con el módulo “Packaging e Imagen”. Continuará el 13 de mayo con “Documentación Comercial”, el 17 de junio con “Marketing para Emprendedores”, el 15 de julio con “Medios de Pago”, el 12 de agosto con “Educación Financiera”, el 16 de septiembre con “Costos y Fijación de Precios” y finalizará el 14 de octubre con el taller de “Fotografía”.

Durante el desarrollo del programa, los participantes accederán a contenidos vinculados a costos y precios, medios de pago, documentación comercial, educación financiera, packaging e imagen, fotografía y marketing y ventas, con una impronta práctica orientada a potenciar cada emprendimiento.

Al respecto, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó: “Este programa busca acompañar a cada emprendedor con herramientas concretas que le permitan crecer, ordenar su proyecto y mejorar sus oportunidades en el mercado. Apostamos a la formación como motor del desarrollo local”.

Asimismo, agregó: “Capacitar es brindar oportunidades. Por eso trabajamos para que cada vecino pueda acceder a estos espacios de aprendizaje, fortaleciendo el entramado productivo de la ciudad”.

Las inscripciones se realizan de manera online completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_2B3lQPfwIqTzFIZgsKk85LXhquoQbepjqb7MaNvcmVJd7w/viewform

De esta manera, el municipio continúa promoviendo políticas públicas que acompañan el crecimiento del sector emprendedor, generando más oportunidades de desarrollo económico y social en la comunidad.