Jueves 28 de agosto de 2025
Concordia impulsa la certificación de calidad edilicia para reconocer buenas prácticas en la construcción

En los primeros días del mes de agosto, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que crea la Certificación de Calidad Edilicia, un sistema de reconocimiento destinado a destacar aquellas construcciones que se caractericen por su habitabilidad, diseño responsable, sostenibilidad y aporte social.
Redacción 7Paginas

“La iniciativa está orientada a obras nuevas o recientes que cuenten con el final de obra correspondiente. Buscamos premiar a quienes cumplen y elevan los estándares de calidad constructiva en la ciudad”, explicó Alejandro López, Secretario de Desarrollo Urbano, agregando que quedan excluidos los proyectos que se hayan realizado por vía de excepciones a las normativas o que registren sanciones.

Además el funcionario destacó que la ordenanza complementa las medidas que el intendente Francisco Azcué está implementando para impulsar el sector inmobiliario. Esto, a su vez, busca generar desarrollo, empleo y dinamizar la economía local.

LA ORDENANZA, EN DETALLES

La ordenanza establece que la evaluación estará a cargo de las áreas técnicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con aval del Consejo Asesor de Planeamiento, donde participan instituciones profesionales vinculadas a la actividad.

Cómo será la evaluación:

La certificación se otorgará a partir de un sistema de puntaje con un máximo de 100 puntos y un mínimo de 60 para calificar. Se tendrán en cuenta cuatro grandes rubros:

Habitabilidad (30 puntos): ventilación e iluminación natural, accesibilidad, seguridad y presencia de áreas verdes.

Arquitectura y diseño (25 puntos): integración con el entorno y diseño inclusivo.

Sostenibilidad y eficiencia (25 puntos): uso de energías renovables, terrazas verdes, captación de agua de lluvia y eficiencia en el consumo.

Valor agregado social/comunitario (20 puntos): incorporación de espacios comunes, áreas culturales y propuestas abiertas a la comunidad.

Además, la norma contempla categorías específicas para viviendas unifamiliares y multifamiliares, edificios en altura, locales comerciales y oficinas, entre otras tipologías.

INCENTIVOS PARA LOS PROYECTOS DISTINGUIDOS

El Ejecutivo municipal podrá otorgar beneficios a las obras certificadas, como reducción de tasas municipales, prioridad en trámites y habilitaciones o incluso reconocimiento público mediante programas de difusión.

La ordenanza no solo apunta a establecer reglas claras, sino también a promover una cultura de mejora continua en el sector de la construcción, incentivando la responsabilidad profesional y el respeto al usuario final. En términos prácticos, impacta en arquitectos, ingenieros, desarrolladores, comerciantes y vecinos que apuestan por una ciudad con mayor calidad edilicia y urbanística.