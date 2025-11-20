Concordia impulsa la innovación con un taller para jóvenes emprendedores

La actividad se concretará en articulación con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la Provincia, como parte de una agenda conjunta destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor, promover nuevas capacidades y estimular iniciativas tecnológicas que aporten al crecimiento económico de Concordia y toda la región.

El taller ofrecerá herramientas para identificar oportunidades, validar ideas y diseñar proyectos con enfoque innovador y sostenible. A lo largo del encuentro se abordarán temas vinculados a la detección de problemas reales, la generación de propuestas de valor y los primeros pasos en la construcción de un modelo de negocio.

Si bien el público principal está conformado por estudiantes universitarios y jóvenes en formación dentro del campo tecnológico, también podrán participar quienes cuenten con una idea en etapa inicial y busquen acompañamiento para convertirla en un emprendimiento concreto.

Con cupos limitados y un formato de encuentro único, esta capacitación se suma a las acciones que el Municipio y la Provincia vienen impulsando para promover el talento local, fortalecer el tejido productivo y posicionar a Concordia como un polo emergente de innovación y desarrollo tecnológico.

Los interesados en participar deben completar la inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/4i6NqvC

.