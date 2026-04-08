Concordia impulsa la producción local: Se confirmaron las ferias de emprendedores para el mes de abril

Con el firme propósito de continuar promoviendo el desarrollo local y el trabajo asociativo, la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, anunció el calendario de ferias para el mes de abril. Estos espacios se consolidan como puntos estratégicos de comercialización para emprendedores, artesanos y pequeños productores de la región.

La Economía Social en el corazón de la ciudad

La clásica Feria de Emprendedores de la Economía Social tendrá su epicentro en la Plaza 25 de Mayo. En el horario de 08:00 a 20:00 horas, los vecinos podrán acercarse para adquirir productos frescos y artesanales en las siguientes fechas:

Jueves 9 y viernes 10

Jueves 16 y viernes 17

Jueves 23 y viernes 24

La oferta será variada y para todos los gustos, incluyendo panificados, dulces caseros, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras de estación. Además, habrá stands con plantas, artesanías y productos sublimados, ideales para quienes buscan un regalo con sello local.

Ariel Gorostegui, director de Cooperativismo y Asociativismo, destacó: “Las ferias representan una herramienta fundamental para acompañar a los emprendedores, generar oportunidades reales de comercialización y fortalecer el trabajo asociativo en nuestra ciudad”.

Domingo en la Costanera: Paseo del Río

Para completar la agenda mensual, el domingo 12 de abril se realizará una nueva edición de la feria Paseo del Río. La cita será en la zona de Playa Los Sauces, sobre la Costanera de Concordia, a partir de las 16:30 horas.

Esta propuesta combina la economía social con el atractivo turístico de la ciudad, ofreciendo un espacio de encuentro familiar al aire libre. «Buscamos llevar la economía social a espacios recreativos, generando mayor visibilidad para nuestros emprendedores», remarcó Gorostegui.

Un impulso al trabajo genuino

Ambas iniciativas forman parte de una política integral del municipio para fortalecer el entramado económico de la comunidad. Al comprar en estas ferias, el vecino no solo accede a productos de calidad a precios justos, sino que apoya directamente el esfuerzo de las familias concordienses que producen y emprenden.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y a los turistas que visiten la ciudad a participar y acompañar estas jornadas de apoyo al talento y la producción regional.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas