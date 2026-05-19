Concordia impulsa un proceso de regularización de inmuebles para ordenar el crecimiento de la ciudad

El trabajo es llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General de Rentas, la Secretaría de Obras Públicas y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), y comenzará con relevamientos territoriales a partir de la semana del 18 de mayo.

Según se informó oficialmente, a través del cruce de datos catastrales, fiscales e imágenes aéreas, fueron detectados más de 1.000 inmuebles que figuran como baldíos pero presentan construcciones y mejoras no declaradas, sumando aproximadamente 250.000 metros cuadrados edificados sin registrar.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo central es generar un sistema “más justo, transparente y equitativo” para todos los contribuyentes, permitiendo además mejorar la planificación de obras y servicios públicos.

Trabajo conjunto con colegios profesionales

Para desarrollar las tareas de relevamiento y notificación, la Municipalidad trabajará de forma articulada con los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra.

En ese marco, fueron designados seis relevadores —dos por cada entidad— que recorrerán distintos sectores de la ciudad relevando información técnica y acompañando el proceso de actualización catastral.

Notificaciones y plazo de regularización

Desde la comuna explicaron que, en una primera instancia, los propietarios detectados serán notificados para que puedan regularizar voluntariamente su situación mediante la presentación de la documentación técnica correspondiente y la declaración jurada de mejoras.

Solo en caso de incumplimiento, el Código Tributario Municipal prevé la posibilidad de avanzar con determinaciones de oficio sobre base presunta.

Planificación urbana y servicios

Las autoridades municipales remarcaron que esta política forma parte de un proceso de ordenamiento urbano y planificación estratégica, orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Contar con información precisa sobre las construcciones existentes permitirá proyectar de manera más eficiente redes de agua, cloacas, alumbrado público y otros servicios esenciales, además de optimizar futuras obras e inversiones en función de la realidad habitacional de Concordia.

Cómo realizar la regularización

Los vecinos que reciban notificaciones podrán acercarse al Departamento de Obras Privadas, ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal, en Mitre 76, para recibir asesoramiento.

También podrán comunicarse telefónicamente al (0345) 429-1300 interno 148, vía WhatsApp al +54 345 404 0187 o por correo electrónico a

Finalmente, desde la Municipalidad realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y alentaron a los contribuyentes a regularizar voluntariamente las mejoras realizadas en sus propiedades, destacando que esto contribuirá a construir una ciudad “más ordenada, equitativa y con mejores servicios para todos”.