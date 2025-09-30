Concordia impulsa un programa de prácticas laborales rentadas en el sector privado

El programa está orientado a cubrir tareas de cosecha y trabajos de campo durante la temporada de arándanos y cuenta con los siguientes requisitos para los postulantes:

Tener entre 18 y 40 años.

Sexo indistinto (pueden postularse tanto varones como mujeres).

El subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, señaló: “Este tipo de iniciativas muestran la importancia de articular entre el Municipio y el sector privado. Generamos espacios laborales genuinos que brindan experiencia, ingresos y capacitación a los trabajadores, y al mismo tiempo fortalecemos el entramado productivo de la ciudad”.

Por su parte, el director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, remarcó: “Estamos convencidos de que el empleo se construye con compromiso colectivo. Este programa es una oportunidad para que jóvenes y adultos puedan acceder a su primera experiencia laboral formal, en un rubro que es clave para la economía regional”.

Desde la Municipalidad destacaron que este programa no solo implica un beneficio para quienes accedan a las prácticas, sino también un logro en materia de gestión pública, al consolidar un modelo de cooperación entre el sector privado y el Estado local que impulsa la generación de empleo y la formación laboral.

Los interesados en participar deberán acercarse a la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en el Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs.