Concordia impulsa una agenda de salud mental y bienestar juvenil con participación de más de 4.600 estudiantes

El encuentro se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones, donde se compartirán los resultados del proyecto iniciado en agosto y se presentarán las nuevas líneas de acción previstas para el próximo año.

Un proyecto con impacto en más de 4.600 estudiantes

El programa incluyó la puesta en escena de la obra teatral “En Serio” y el desarrollo de talleres en 38 instituciones educativas de la ciudad. A través de estas actividades, más de 4.600 estudiantes participaron activamente, generando reflexiones y testimonios que fueron sistematizados en el “Diagnóstico Poético Colaborativo”.

Este diagnóstico, según explicaron los organizadores, trasciende la problemática del consumo de alcohol y evidencia la necesidad urgente de abordar la salud mental y emocional en el ámbito educativo. Los jóvenes destacaron entre sus principales preocupaciones la baja autoestima, los conflictos familiares y el acoso escolar (bullying).

Lanzamiento del Plan de Acción 2026

Durante el acto del 5 de noviembre se presentará formalmente el Plan de Acción 2026, cuyo eje central será la Formación de Formadores. La propuesta contempla capacitaciones integrales para docentes, directivos, agentes de salud y referentes institucionales, con el objetivo de transferir la metodología de Entornos Creativos y profundizar el abordaje de temáticas como ansiedad, depresión y bullying, mediante la nueva obra teatral “Hola, ¿cómo va tu vida?”.

El secretario de Desarrollo Humano, Ing. Sebastián Aristide, subrayó la importancia de la articulación institucional:

“La colaboración y el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Fundación y las instituciones educativas es fundamental para una adecuada y favorable implementación de esta propuesta formativa.”

Instituciones participantes

El proyecto cuenta con la coordinación y el respaldo de:

Secretaría de Desarrollo Humano

Fundación “Crear Vale la Pena”

Subsecretaría de Educación y Cultura

Dirección Departamental de Escuelas Concordia

Coordinación de Educación Sexual Integral y Políticas del Cuidado

Consejo General de Educación (en proceso de Declaración de Interés)

Concejo Deliberante de Concordia (en proceso de Declaración de Interés)

Participación abierta

La convocatoria está dirigida a docentes, directivos, equipos de salud y referentes comunitarios, quienes podrán sumarse a esta jornada de validación de buenas prácticas y construcción de la agenda educativa y social para 2026.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción