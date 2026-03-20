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Jueves 19 de marzo de 2026
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Concordia impulsa una propuesta innovadora para abordar el consumo problemático en jóvenes

En la ciudad de Concordia se presentó una propuesta novedosa orientada a la prevención de consumos problemáticos en jóvenes, en el marco de una jornada organizada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Salud.
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Durante el encuentro se dio a conocer el cronograma de capacitaciones para el presente año y se realizó la presentación del programa “Re-Ensamblar lo Social”, una iniciativa que se desarrolla en conjunto con la Fundación Crear Vale la Pena y la Asociación Civil Observatorio Social Argentino.

La convocatoria reunió a equipos directivos y docentes de nivel primario y secundario, referentes de organizaciones sociales y miembros de la comunidad interesados en formar parte de esta red de cuidado y acompañamiento.

El secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, destacó que la iniciativa busca abordar la salud mental desde una perspectiva diferente. “Apuntamos a mostrar una propuesta novedosa en un tema que muchas veces no resulta fácil de tratar, incorporando la experiencia de especialistas que nos ayuden a comprender mejor la problemática”, señaló.

En la misma línea, el doctor Roberto Canay subrayó la importancia de un enfoque integral que articule distintas áreas como Salud, Educación y Desarrollo Humano. “Se trata de un problema complejo que requiere una mirada estratégica y respuestas que integren todos los recursos disponibles”, afirmó.

Por su parte, Patricia Taboada explicó que el programa retoma el diagnóstico realizado el año pasado y avanza ahora en una agenda concreta de trabajo. En ese sentido, remarcó el rol del arte como herramienta de transformación social y destacó que uno de los ejes será la iniciativa “Hablar sana”, surgida a partir de la demanda de los propios jóvenes de ser escuchados.

El acto de apertura contó además con la presencia del secretario de Salud, Diego Sauré; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; el subsecretario de Desarrollo Humano, Roberto Niez; y Pablo Cymbalista, en representación del Gobierno de Entre Ríos.

Cabe destacar que este trabajo da continuidad a un proceso iniciado en 2025, que ya alcanzó a más de 4.600 jóvenes de 32 escuelas de la ciudad, consolidando una estrategia que combina formación docente, datos técnicos y presencia territorial para fortalecer la contención y el acompañamiento de las juventudes en Concordia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas