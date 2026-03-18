Concordia impulsa vínculos comerciales con China

La actividad se desarrollará el próximo jueves 26 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia, con modalidad presencial y la posibilidad de participación virtual.

Disertación y ejes del encuentro

El encuentro contará con la exposición de José Eduardo Pérez, CEO de Latin American Trade (Haikou) Co., Ltd., quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos comerciales entre Argentina y China.

Durante la jornada se abordarán temas clave como el posicionamiento de China como mercado de escala global, las herramientas necesarias para exportar con planificación y método, y las estrategias para construir vínculos comerciales sostenibles en el tiempo.

Destinado al sector productivo

La propuesta está dirigida a emprendedores, pymes, empresarios y actores del entramado productivo interesados en ampliar sus horizontes comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocios.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que este tipo de iniciativas permiten acercar conocimientos estratégicos y experiencias concretas, contribuyendo al crecimiento económico local y a la inserción de la región en mercados internacionales.

Inscripción

La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa. Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través de las redes sociales oficiales: @concordia.produccion.

El ciclo es organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia y el Gobierno provincial.