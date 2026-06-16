Concordia: Impulsan una capacitación en huertas y alimentación saludable para personas mayores

Según se dijo a 7Paginas, esta propuesta se inscribe dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PIB), una iniciativa del municipio que busca fortalecer el desarrollo integral de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los concordienses en todas las etapas de la vida.

Fecha, horario y lugar del encuentro

La jornada de aprendizaje y encuentro comunitario ya tiene su cronograma confirmado:

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026.

Horario: De 8:00 a 9:30 horas.

Lugar: Centro de Jubilados «San Francisco», ubicado en la intersección de calles Lieberman y La Pampa.

Herramientas prácticas y cultivo sustentable

La capacitación estará coordinada por el ingeniero agrónomo Gabriel Zubizarreta, quien se encargará de brindar herramientas prácticas adaptadas para el hogar. Entre los principales ejes temáticos de la jornada se destacan:

Técnicas específicas para el cultivo de huertas familiares durante la temporada de frío (otoño-invierno).

Consejos fundamentales para el cuidado diario de los cultivos y control de plagas.

Claves e importancia de una alimentación equilibrada para potenciar el bienestar en la tercera edad.

Desde el ámbito municipal remarcaron que este tipo de talleres, además de transferir conocimientos útiles de cultivo sustentable, funcionan como espacios clave de socialización, encuentro y participación activa de los adultos mayores en la vida comunitaria.

Inscripción: Cabe destacar que la actividad es totalmente gratuita (no arancelada) y los interesados pueden acercarse directamente al Centro de Jubilados en el horario del taller.