Concordia: imputaron al camionero involucrado en el choque fatal que terminó con la vida de Guillermo Frutos

El hecho tuvo lugar en los últimos minutos del miércoles 26 de noviembre, en la intersección de avenida Monseñor Rösch y Juan Manuel de Rosas, en la zona de Villa Zorraquín. Frutos, que se desplazaba en una motocicleta Guerrero 150 cc, falleció tras un impacto cuya dinámica continúa bajo análisis pericial.

Durante la audiencia de imputación, Gerez estuvo asistido por su abogado defensor, el doctor José Legarreta, mientras la fiscal Montangie lo acusó por el delito de homicidio culposo, figura penal prevista para hechos de tránsito ocasionados por imprudencia o negligencia.

Según adelantaron fuentes judiciales, el avance de las pericias accidentológicas, junto al relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, será clave para determinar la maniobra final que desencadenó el trágico desenlace.

La investigación continúa en curso y, con la imputación ya formulada, la Fiscalía aguarda los informes técnicos que permitirán definir los pasos procesales a seguir en este caso que conmocionó a la comunidad concordiense.

Con informacion de Concordia policiales