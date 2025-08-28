Concordia inaugura la Sala Lucio Fontana: un nuevo espacio patrimonial para el arte y la comunidad

El acto oficial tendrá lugar el viernes 30 de agosto a las 18:30 horas en las instalaciones del Museo Municipal de Artes Visuales (Urquiza 638). En paralelo, se montará un escenario en la Plaza 25 de Mayo sobre calle Urquiza, donde se desarrollará una variada propuesta artística en homenaje al maestro Fontana y a su icónica obra.

Un hito cultural para Concordia

La creación de esta sala representa un paso trascendental en la política cultural de la gestión del intendente Dr. Francisco Azcué, orientada a la preservación del patrimonio artístico, la ampliación de los espacios de encuentro con la comunidad y la democratización del acceso a la cultura.

“El Muchacho del Paraná es una obra cargada de simbolismo, que dialoga con la identidad del litoral y nos conecta con la historia de la ciudad. Contar con una sala especialmente diseñada para realzar esta pieza de Fontana es un hecho que posiciona a Concordia en el circuito cultural nacional”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto.

Asimismo, agregó: “La inauguración de esta sala responde a una visión de gestión que entiende que el arte no debe permanecer guardado, sino estar al servicio de la comunidad. Desde la Municipalidad trabajamos para que estos espacios sean motores de identidad, educación y turismo cultural”.

Una sala con proyección educativa y cultural

La Sala Fontana no solo brindará una experiencia de contemplación de la obra, sino que también funcionará como espacio educativo y de difusión artística, con visitas guiadas, charlas y actividades destinadas a acercar a las nuevas generaciones al legado de uno de los artistas más influyentes del arte moderno.

Cronograma de actividades inaugurales

Acto inaugural de la Sala Lucio Fontana – Presentación de la obra Muchacho del Paraná.

“Muchacho del Paraná” – Ballet Folclórico Municipal Renovando Sueños. Dirección: Prof. Paola Garay y Sergio Lugo.

“El Paraná Nos Cuenta” – Ballet Folclórico Sembrando Futuro. Dirección: Prof. Luis Oyarbide.

“Julio Chivel Trío” – Ensamble musical integrado por Luis Bordoy, Jeremías Toledo, Yoel Sánchez y Sebastián Arlettaz.

Presentación de “De La Hostia”.

La Municipalidad invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a este acontecimiento cultural y patrimonial, que marca un nuevo capítulo en la historia del Museo Municipal de Artes Visuales y reafirma el compromiso de Concordia con la preservación de su identidad artística y cultural.