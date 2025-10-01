Concordia inauguró la Sala de las Artes “Horacio Malvicino” y lanzó el ciclo cultural CLAC

El espacio fue renovado con escenario, sistema de iluminación y sonido, transformándose en un punto de encuentro para distintas expresiones artísticas como poesía, narración, artes plásticas, música acústica y teatro en pequeño formato.

En este marco se presentó también CLAC – Cultura, Letras, Arte y Comunidad, un ciclo cultural que reunirá todas las actividades que se desarrollen en la sala, con el objetivo de brindar un espacio abierto tanto a los artistas concordienses como al público en general.

La primera propuesta del ciclo tendrá lugar el viernes 3 de octubre, a las 18:30, con la muestra de pintura “Estímulos”, en la que expondrán sus obras las artistas locales Margarita Soto Frossard, Gabriela Tavella, Laura Fontan, Estela María Acland, Clara Oerlty, Nidia Galvani y Teresita Blasco. Además, se sumará una intervención musical a cargo de los profesores del área de Música de la Subsecretaría: Mariano Sequeira, Matías Simonetti, Ariana Azol, Alan Céspedes y Lorena Cora.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, subrayó la importancia de esta iniciativa: “La puesta en valor de este espacio es un paso fundamental para fortalecer la vida cultural de Concordia. La Sala de las Artes ‘Horacio Malvicino’ está pensada para que nuestros artistas tengan un lugar a disposición, equipado y abierto, donde puedan compartir su trabajo con la comunidad. Con el ciclo CLAC buscamos generar una agenda cultural activa y plural, que dé visibilidad a la diversidad artística que caracteriza a nuestra ciudad”.