Concordia inauguró la Sala Lucio Fontana: un hito cultural para la ciudad

El acto contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, autoridades municipales, referentes culturales, invitados especiales y vecinos que se acercaron a compartir este momento. Tras el corte de cinta y la bendición religiosa, la comunidad pudo recorrer el nuevo espacio, concebido especialmente para resguardar y realzar una de las piezas más representativas del arte argentino.

“Esta obra le pertenece al mundo”

En su discurso, el presidente municipal destacó la relevancia del acontecimiento:

“Hoy es un día muy importante no sólo para nuestra gestión sino para todos los concordienses. Esta obra ya no sólo forma parte de nuestra historia, sino también de nuestro presente y futuro. Tenemos que tomar conciencia de lo que significa para nuestra cultura; es un patrimonio que nos trasciende. Esta obra le pertenece al mundo y tenemos el privilegio de disfrutarla aquí, todos los días”.

Recuperación de un símbolo

Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, expresó:

“Hoy no inauguramos solamente una sala, estamos recuperando un símbolo, una memoria que nos pertenece a todos. La Sala Lucio Fontana abre sus puertas para honrar y resguardar de manera definitiva una obra única: Muchacho del Paraná”.

Gatto agradeció al intendente Azcué, al director del Museo Municipal, Hugo Musser, a los Bomberos Voluntarios que colaboraron en el traslado de la escultura y a todas las áreas municipales que participaron en la puesta en valor del espacio. Subrayó además que la conservación, curaduría y montaje de la obra fueron realizados íntegramente por el equipo del museo, “profesionales que con compromiso y amor por la ciudad alcanzaron estándares de calidad internacional”.

“El desafío no termina aquí: este es un punto de partida para seguir apostando a políticas culturales que valoricen nuestro patrimonio y que abran espacios de encuentro para las futuras generaciones”, concluyó.

Una jornada cultural para toda la ciudad

La celebración continuó en la Plaza 25 de Mayo, sobre calle Urquiza, con un festival artístico en homenaje a Lucio Fontana y su obra. Se presentaron el Ballet Folklórico Municipal Renovando Sueños, dirigido por Paola Garay y Sergio Lugo; el Ballet Sembrando Futuro, bajo la dirección de Luis Oyarbide; el Ensamble Julio Chivel Trío integrado por Luis Bordoy, Jeremías Toledo, Yoel Sánchez y Sebastián Arlettaz; y como cierre, la banda De La Hostia.

Participaron también la senadora provincial Cielo Espejo, funcionarios, representantes de instituciones intermedias y un nutrido público que celebró este hito cultural que fortalece la identidad de Concordia y la proyecta como referencia regional en las artes visuales.

