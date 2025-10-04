Concordia: incendiaron la casa de los imputados por el asesinato de Jesica Bravo y hubo protestas en la comisaría

El hecho se registró alrededor de las 18:45 horas, en calle Lieberman al 900, lugar en el que residía la familia Prette, implicada en la trifulca que terminó con la muerte de Jesica. Tras incendiar la casa, los manifestantes se trasladaron hacia la comisaría para reclamar por lo que consideran “privilegios” otorgados a los imputados en el marco de la causa.

Cabe recordar que en el caso una adolescente de 14 años fue señalada como la presunta autora de la puñalada mortal que terminó con la vida de Bravo.

Avances judiciales

Cabe recordar que días atrás, la jueza de Garantías María Gabriela Seró dictó prisión preventiva efectiva para seis integrantes de la familia Prette.

Brisa Antonella Prette (19), Juan Daniel Prette (26), Milagros Leonera Prette (23) y Roxana Isabel Prette (28) quedaron imputados como coautores del delito de homicidio y deberán cumplir 60 días detenidos.

María Isabel Prette (27) y Laura Raquel Prette (34) fueron imputadas por el delito de agresión con armas y recibieron 20 días de prisión preventiva.

Los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, junto a la querellante Brenda Víttori, habían solicitado 90 días de preventiva, alegando riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. La defensa, en cambio, pidió la libertad o prisión domiciliaria de sus defendidos.

Además de los seis adultos, la investigación involucra a tres menores de edad: una adolescente de 14 años acusada de ser la autora material del ataque y otros dos menores de 13 y 16 años, cuya situación deberá resolver el Juzgado de Menores y Familia en los próximos días.

Un crimen que conmociona a Concordia

El asesinato de Jesica Bravo, ocurrido el pasado martes 9 de septiembre en calle Lieberman, entre Diamante y Feliciano, mantiene en vilo a la comunidad. La joven recibió una herida de arma blanca durante una agresión en la puerta de la casa de su madre.

La escalada de violencia registrada este sábado con el incendio de la vivienda de los imputados refleja el nivel de indignación social y el fuerte reclamo de justicia por parte de familiares y vecinos, mientras la Justicia continúa con la investigación para determinar responsabilidades en el crimen que sacudió a Concordia.

Fuente: Redacción de 7Paginas