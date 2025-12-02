Concordia ingresa en la recta final para la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura

Además de los shows centrales de Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano, la organización confirmó a 7Paginas la programación completa de artistas locales que estarán presentes en las tres jornadas.

Grilla artística completa

Viernes 5 de diciembre

La actividad del escenario mayor comenzará a las 21 horas, con la siguiente programación:

Ballet El Ceibo y Aromas Gauchas

Hilda Santana

La Rocola

Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras

Deja Vú

Ángela Leiva (cierre)

Sábado 6 de diciembre

A partir de las 20:30, el público podrá disfrutar de:

Academia Golden Squad

Ramoncito Maydana

Presentación de soberanas invitadas

Ruidos Molestos

Desfile elegante de postulantes a embajadoras

Sentimiento Original

Desfile y presentación de embajadoras

Elección de la nueva corte

Márama – DJ + Golden

Domingo 7 de diciembre

La última jornada abrirá su grilla a las 20:30, con los siguientes números:

Ballet Sembrando Futuro

Alcides Quiroz

Los Piratas

Actuación y presentación del Carnaval

Rafael Soto

Naty Martínez

Uriel Lozano (cierre)

Bonos, entradas y puntos de venta

El bono contribución para las tres noches tiene un valor de $20.000 e incluye la participación en el sorteo de importantes premios:

Automóvil VW Polo Track MY 2025

Viaje a Brasil para dos personas

TV Led de 65”

La entrada general diaria costará $9.000 (sin acceso a sorteos). Las sillas tendrán un valor de $15.000, por orden de llegada.

Jubilados: 50% de descuento en entradas diarias.

Menores de 12 años: ingreso gratuito.

Los puntos de venta habilitados son:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre), de 9 a 13 y de 18 a 20:30.

Consumax, en horario comercial, en sus sucursales de San Martín 29, San Martín 31, Entre Ríos 780 y Tavella 1648.

Los organizadores recordaron que quienes resulten ganadores de los sorteos deberán estar presentes en el predio al momento de realizarse.