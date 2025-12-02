7PAGINAS

Martes 2 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia ingresa en la recta final para la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura

Concordia se alista para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”. Las puertas del predio abrirán cada día a partir de las 19 horas, dando inicio a una de las celebraciones más representativas de la ciudad y la región.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Además de los shows centrales de Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano, la organización confirmó a 7Paginas la programación completa de artistas locales que estarán presentes en las tres jornadas.

Grilla artística completa

Viernes 5 de diciembre

La actividad del escenario mayor comenzará a las 21 horas, con la siguiente programación:

Ballet El Ceibo y Aromas Gauchas

Hilda Santana

La Rocola

Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras

Deja Vú

Ángela Leiva (cierre)

Sábado 6 de diciembre

A partir de las 20:30, el público podrá disfrutar de:

Academia Golden Squad

Ramoncito Maydana

Presentación de soberanas invitadas

Ruidos Molestos

Desfile elegante de postulantes a embajadoras

Sentimiento Original

Desfile y presentación de embajadoras

Elección de la nueva corte

Márama – DJ + Golden

Domingo 7 de diciembre

La última jornada abrirá su grilla a las 20:30, con los siguientes números:

Ballet Sembrando Futuro

Alcides Quiroz

Los Piratas

Actuación y presentación del Carnaval

Rafael Soto

Naty Martínez

Uriel Lozano (cierre)

Bonos, entradas y puntos de venta

El bono contribución para las tres noches tiene un valor de $20.000 e incluye la participación en el sorteo de importantes premios:

Automóvil VW Polo Track MY 2025

Viaje a Brasil para dos personas

TV Led de 65”

La entrada general diaria costará $9.000 (sin acceso a sorteos). Las sillas tendrán un valor de $15.000, por orden de llegada.

Jubilados: 50% de descuento en entradas diarias.

Menores de 12 años: ingreso gratuito.

Los puntos de venta habilitados son:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre), de 9 a 13 y de 18 a 20:30.

Consumax, en horario comercial, en sus sucursales de San Martín 29, San Martín 31, Entre Ríos 780 y Tavella 1648.

Los organizadores recordaron que quienes resulten ganadores de los sorteos deberán estar presentes en el predio al momento de realizarse.