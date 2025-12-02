Concordia ingresa en la recta final para la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura

Además de los shows centrales de Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano, la organización confirmó a 7Paginas la programación completa de artistas locales que estarán presentes en las tres jornadas.
Grilla artística completa
Viernes 5 de diciembre
La actividad del escenario mayor comenzará a las 21 horas, con la siguiente programación:
Ballet El Ceibo y Aromas Gauchas
Hilda Santana
La Rocola
Desfile elegante sport de postulantes a embajadoras
Deja Vú
Ángela Leiva (cierre)
Sábado 6 de diciembre
A partir de las 20:30, el público podrá disfrutar de:
Academia Golden Squad
Ramoncito Maydana
Presentación de soberanas invitadas
Ruidos Molestos
Desfile elegante de postulantes a embajadoras
Sentimiento Original
Desfile y presentación de embajadoras
Elección de la nueva corte
Márama – DJ + Golden
Domingo 7 de diciembre
La última jornada abrirá su grilla a las 20:30, con los siguientes números:
Ballet Sembrando Futuro
Alcides Quiroz
Los Piratas
Actuación y presentación del Carnaval
Rafael Soto
Naty Martínez
Uriel Lozano (cierre)
Bonos, entradas y puntos de venta
El bono contribución para las tres noches tiene un valor de $20.000 e incluye la participación en el sorteo de importantes premios:
Automóvil VW Polo Track MY 2025
Viaje a Brasil para dos personas
TV Led de 65”
La entrada general diaria costará $9.000 (sin acceso a sorteos). Las sillas tendrán un valor de $15.000, por orden de llegada.
Jubilados: 50% de descuento en entradas diarias.
Menores de 12 años: ingreso gratuito.
Los puntos de venta habilitados son:
Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre), de 9 a 13 y de 18 a 20:30.
Consumax, en horario comercial, en sus sucursales de San Martín 29, San Martín 31, Entre Ríos 780 y Tavella 1648.
Los organizadores recordaron que quienes resulten ganadores de los sorteos deberán estar presentes en el predio al momento de realizarse.