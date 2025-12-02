7PAGINAS

Martes 2 de diciembre de 2025
Concordia: Instancias definitorias para el Infanto

El Departamento Infanto Juvenil ingresó en sus etapas decisivas en todas sus categorías. En Sub 13, Defensores de Nebel, Real Concordia, y San Lorenzo avanzaron a semifinales. Hoy se miden Comunicaciones y Athletic por la clasificación. La Sub 15 también va por sus semis. A Continuación la programación completa de los encuentros de esta semana. Todas las finales se jugarán en el Estadio Ciudad de Concordia del lunes 8 al domingo 14 de diciembre.
Redacción 7Paginas

En la categoría Sub 13, Defensores de Nebel que doblegó 2 a 0 a Monseñor Rosch, San Lorenzo que se impuso 4 a 0 a San Martín y Real Concordia que le ganó 1 a 0 a El Olimpo se clasificaron a las semifinales. El último pasajero saldrá este martes luego del cruce entre Comunicaciones y Athletic Club. Esta instancia se disputará entre viernes y sábado mientras que la final y el tercer puesto esta prevista para el martes 9 de diciembre.

La Sub 15 jugará sus semifinales. La primera irá el viernes a las 19.30 entre San Lorenzo y Unión en el Juan Carlos Chagas y la segunda será el sábado a las 09.30 en la cancha del rojinegro. La final de esta categoría y el cotejo por el tercer puesto se llevarán a cabo el lunes 8 de diciembre.

En la Sub 13 Proyección, Athletic Club espera rival que saldrá del choque entre Real y El Olimpo. Por su parte, Sub 15 Proyección viene con una nutrida programación para esta semana. Ambas instancias decisivas tendrán lugar el jueves 11.

La categoría 2013 tendrá este miércoles sus cuatro cruces de cuartos de final. Real – Victoria, El Olimpo – Salto Grande, Libertad – San Lorenzo y Comunicaciones vs. Nebel. Esta categoría tendrá su desenlace el miércoles 10.

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO INFANTO JUVENIL 2025 Cruces Finales + Penúltima Fecha Sub 15 Proyección

DIA MARTES 2 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL DE COMUNICACIONES

19:29hs (Sub 13) Comunicaciones vs. Athletic

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO

20:15hs (Sub 15 Proyección) San Lorenzo vs La Bianca

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SALTO GRANDE

19:00hs (Sub 15 Proyección) Salto Grande vs Real Concordia

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB NEBEL

18:45hs (Sub 15 Proyección) Nebel vs Athletic Club “C”

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD

19:00hs (Sub 15 Proyección) Libertad vs Athletic Club “B”

CANCHA N°1 DEL CLUB EL OLIMPO

18:45hs (2015) El Olimpo (rojo) vs Salto Grande (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB EL OLIMPO

18:45hs (2014) El Olimpo (negro) vs 9 de Julio (Octavos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SANTA MARÍA DE ORO

18:45hs (2013) Real Concordia vs Victoria (Cuartos de Final)

DIA MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE

CANCHA N°1 DEL CLUB LIBERTAD

19:00hs (2014) Libertad vs Mons. Rosch (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB LIBERTAD

19:00hs (2015) Victoria vs Libertad (Octavos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD

20:00hs (2013) Libertad vs San Lorenzo (Cuartos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB COMUNICACIONES

19:00hs (2014) Athletic Club (rojo) vs Comunicaciones (amarillo) (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB COMUNICACIONES

19:00hs (2015) Comunicaciones vs Zorraquin (Octavos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB COMUNICACIONES

20:00hs (2013) Comunicaciones vs Nebel (Cuartos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB SANTA MARÍA DE ORO

18:45hs (2014) Victoria (negro) vs Real Concordia (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL

18:45hs (2014) Nebel vs Colegiales (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB NEBEL

18:45hs (2016) Colegiales vs Nebel (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB SALTO GRANDE

19:00hs (2014) Salto Grande vs Alberdi (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB SAN LORENZO

19:00hs (2014) San Lorenzo vs La Bianca (Octavos de Final)

20:00hs (2015) Athletic Club vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB SAN LORENZO

19:00hs (2014) El Olimpo (rojo) vs Athletic Club (negro) (Octavos de Final)

20:00hs (2016) Athletic Club vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB 9 DE JULIO

19:30hs (2015) Wanderer´s vs 9 de Julio (Octavos de Final)

DIA JUEVES 4 DE DICIEMBRE

CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL

18:45hs (2015) Nebel vs Sarmiento (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB NEBEL

18:45hs (2017) Nebel vs Mons. Rosch (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB LIBERTAD

19:00hs (2017) Libertad vs Comunicaciones (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB ALBERDI DE LA CRIOLLA

19:15hs (2017) Athletic Club vs Alberdi (Octavos de Final)

20:15hs (2016) Alberdi vs Comunicaciones (Octavos de Final)

CANCHA N°1 DEL CLUB SAN LORENZO

19:00hs (2015) San Lorenzo vs San Martín (Octavos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO

20:15hs (Sub 15 Proyección) San Lorenzo vs Athletic Club “C”

CANCHA N°1 DEL CLUB COMUNICACIONES

18:45hs (2015) Real Concordia vs Mons. Rosch (Octavos de Final)

CANCHA N°2 DEL CLUB COMUNICACIONES

18:45hs (2017) Real Concordia vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB COMUNICACIONES

20:00hs (Sub 15 Proyección) Comunicaciones vs Athletic Club “B”

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LA BIANCA

19:00hs (Sub 15 Proyección) La Bianca vs Real Concordia

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD

19:00hs (Sub 15 Proyección) Libertad vs Salto Grande

CANCHA N°1 DE CLUB SANTA MARIA DE ORO

18:30hs (2016) Victoria (negro) vs Mons. Rosch

DIA VIERNES 5 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB EL OLIMPO

18:30hs (2013) El Olimpo vs Salto Grande (Cuartos de Final)

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO

19:30hs (Sub 15) San Lorenzo vs Unión (Semifinal)

DIA SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB EL OLIMPO

09:30hs (Sub 15) El Olimpo vs Comunicaciones (Semifinal)

CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL

9:00hs (2018) Nebel vs Victoria (Cuartos de Final)

10:00hs (2018) El Olimpo (rojo) vs Sarmiento (Cuartos de Final)

Esperan en Cuartos de Final:

CAT. 2016: 1° LIBERTAD, 2° OLIMPO (rojo), 3° SAN LORENZO Y 4° REAL CONCORDIA

CAT. 2017: 1° VICTORIA, 2° OLIMPO (rojo), 3° SAN LORENZO Y 4° SANTA MARIA

Esperan en Semifinal:

CAT. 2018: 1° COMUNICACIONES y 2° ATHLETIC CLUB.