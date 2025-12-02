Concordia: Instancias definitorias para el Infanto

En la categoría Sub 13, Defensores de Nebel que doblegó 2 a 0 a Monseñor Rosch, San Lorenzo que se impuso 4 a 0 a San Martín y Real Concordia que le ganó 1 a 0 a El Olimpo se clasificaron a las semifinales. El último pasajero saldrá este martes luego del cruce entre Comunicaciones y Athletic Club. Esta instancia se disputará entre viernes y sábado mientras que la final y el tercer puesto esta prevista para el martes 9 de diciembre.
La Sub 15 jugará sus semifinales. La primera irá el viernes a las 19.30 entre San Lorenzo y Unión en el Juan Carlos Chagas y la segunda será el sábado a las 09.30 en la cancha del rojinegro. La final de esta categoría y el cotejo por el tercer puesto se llevarán a cabo el lunes 8 de diciembre.
En la Sub 13 Proyección, Athletic Club espera rival que saldrá del choque entre Real y El Olimpo. Por su parte, Sub 15 Proyección viene con una nutrida programación para esta semana. Ambas instancias decisivas tendrán lugar el jueves 11.
La categoría 2013 tendrá este miércoles sus cuatro cruces de cuartos de final. Real – Victoria, El Olimpo – Salto Grande, Libertad – San Lorenzo y Comunicaciones vs. Nebel. Esta categoría tendrá su desenlace el miércoles 10.
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO INFANTO JUVENIL 2025 Cruces Finales + Penúltima Fecha Sub 15 Proyección
DIA MARTES 2 DE DICIEMBRE
CANCHA PRINCIPAL DE COMUNICACIONES
19:29hs (Sub 13) Comunicaciones vs. Athletic
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO
20:15hs (Sub 15 Proyección) San Lorenzo vs La Bianca
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SALTO GRANDE
19:00hs (Sub 15 Proyección) Salto Grande vs Real Concordia
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB NEBEL
18:45hs (Sub 15 Proyección) Nebel vs Athletic Club “C”
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD
19:00hs (Sub 15 Proyección) Libertad vs Athletic Club “B”
CANCHA N°1 DEL CLUB EL OLIMPO
18:45hs (2015) El Olimpo (rojo) vs Salto Grande (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB EL OLIMPO
18:45hs (2014) El Olimpo (negro) vs 9 de Julio (Octavos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SANTA MARÍA DE ORO
18:45hs (2013) Real Concordia vs Victoria (Cuartos de Final)
DIA MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE
CANCHA N°1 DEL CLUB LIBERTAD
19:00hs (2014) Libertad vs Mons. Rosch (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB LIBERTAD
19:00hs (2015) Victoria vs Libertad (Octavos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD
20:00hs (2013) Libertad vs San Lorenzo (Cuartos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB COMUNICACIONES
19:00hs (2014) Athletic Club (rojo) vs Comunicaciones (amarillo) (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB COMUNICACIONES
19:00hs (2015) Comunicaciones vs Zorraquin (Octavos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB COMUNICACIONES
20:00hs (2013) Comunicaciones vs Nebel (Cuartos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB SANTA MARÍA DE ORO
18:45hs (2014) Victoria (negro) vs Real Concordia (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL
18:45hs (2014) Nebel vs Colegiales (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB NEBEL
18:45hs (2016) Colegiales vs Nebel (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB SALTO GRANDE
19:00hs (2014) Salto Grande vs Alberdi (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB SAN LORENZO
19:00hs (2014) San Lorenzo vs La Bianca (Octavos de Final)
20:00hs (2015) Athletic Club vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB SAN LORENZO
19:00hs (2014) El Olimpo (rojo) vs Athletic Club (negro) (Octavos de Final)
20:00hs (2016) Athletic Club vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB 9 DE JULIO
19:30hs (2015) Wanderer´s vs 9 de Julio (Octavos de Final)
DIA JUEVES 4 DE DICIEMBRE
CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL
18:45hs (2015) Nebel vs Sarmiento (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB NEBEL
18:45hs (2017) Nebel vs Mons. Rosch (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB LIBERTAD
19:00hs (2017) Libertad vs Comunicaciones (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB ALBERDI DE LA CRIOLLA
19:15hs (2017) Athletic Club vs Alberdi (Octavos de Final)
20:15hs (2016) Alberdi vs Comunicaciones (Octavos de Final)
CANCHA N°1 DEL CLUB SAN LORENZO
19:00hs (2015) San Lorenzo vs San Martín (Octavos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO
20:15hs (Sub 15 Proyección) San Lorenzo vs Athletic Club “C”
CANCHA N°1 DEL CLUB COMUNICACIONES
18:45hs (2015) Real Concordia vs Mons. Rosch (Octavos de Final)
CANCHA N°2 DEL CLUB COMUNICACIONES
18:45hs (2017) Real Concordia vs El Olimpo (negro) (Octavos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB COMUNICACIONES
20:00hs (Sub 15 Proyección) Comunicaciones vs Athletic Club “B”
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LA BIANCA
19:00hs (Sub 15 Proyección) La Bianca vs Real Concordia
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB LIBERTAD
19:00hs (Sub 15 Proyección) Libertad vs Salto Grande
CANCHA N°1 DE CLUB SANTA MARIA DE ORO
18:30hs (2016) Victoria (negro) vs Mons. Rosch
DIA VIERNES 5 DE DICIEMBRE
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB EL OLIMPO
18:30hs (2013) El Olimpo vs Salto Grande (Cuartos de Final)
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB SAN LORENZO
19:30hs (Sub 15) San Lorenzo vs Unión (Semifinal)
DIA SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
CANCHA PRINCIPAL DEL CLUB EL OLIMPO
09:30hs (Sub 15) El Olimpo vs Comunicaciones (Semifinal)
CANCHA N°1 DEL CLUB NEBEL
9:00hs (2018) Nebel vs Victoria (Cuartos de Final)
10:00hs (2018) El Olimpo (rojo) vs Sarmiento (Cuartos de Final)
Esperan en Cuartos de Final:
CAT. 2016: 1° LIBERTAD, 2° OLIMPO (rojo), 3° SAN LORENZO Y 4° REAL CONCORDIA
CAT. 2017: 1° VICTORIA, 2° OLIMPO (rojo), 3° SAN LORENZO Y 4° SANTA MARIA
Esperan en Semifinal:
CAT. 2018: 1° COMUNICACIONES y 2° ATHLETIC CLUB.