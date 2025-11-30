Concordia: integrante de la “Banda del Millón” con arresto domiciliario robó una moto y terminó causando un choque con heridos

Según lo informado por fuentes policiales a 7Paginas, todo comenzó durante una recorrida preventiva, cuando los efectivos fueron alertados por la sustracción de una Bajaj Rouser 180 azul, robada instantes antes de un domicilio en calle Liniers. De inmediato se inició una búsqueda que permitió localizar el rodado en circulación sobre avenida Kirchner, conducido por los dos sospechosos, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la huida.

La fuga duró pocos minutos: en plena maniobra, los jóvenes chocaron de frente contra una Yamaha YBR en la que se trasladaban dos ciudadanos que circulaban por la zona. El impacto dejó lesionados a ambos ocupantes del segundo rodado; Braian Scayola (28) sufrió fractura de radio, con 21 días de curación y Juan Zanabria (23) resultó con politraumatismos y 7 días de recuperación estimada.

Ambos fueron asistidos y trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat por ambulancias del servicio de emergencias 107.

Los ocupantes de la moto sustraída fueron inmediatamente reducidos y detenidos. En el lugar se incautaron ambos rodados, un teléfono celular y un casco. Personal de la División Policía Científica trabajó en la escena bajo directivas del fiscal Martín Núñez.

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el joven de 20 años involucrado en el robo —de apellido Arce— se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por una condena federal a 5 años por infracción a la Ley 23.737 (drogas), bajo monitoreo permanente de Gendarmería Nacional. La violación de la medida judicial y su participación en un nuevo delito agravan aún más su situación.

Arce es señalado como integrante, al igual que su padre, de la denominada “Banda del Millón”, un grupo que cobró notoriedad en causas vinculadas al narcotráfico en la región.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.