Concordia: intensa sesión en el Concejo Deliberante con debates sobre política, educación y salud

Sastre: “La política como servicio”

Al finalizar el debate, Sastre destacó que su rol en la conducción del Concejo es mantener la imparcialidad y la objetividad, valores que aseguró haber sostenido a lo largo de su trayectoria. Valoró especialmente la presencia de los estudiantes invitados, a quienes instó a ver la política como una herramienta de transformación y no solo como un espacio de conflicto.

Asimismo, informó que los concejales Verónica del Boca y Javier Aguilar fueron designados como integrantes del Consejo del Adulto Mayor.

Polémica por una minuta de comunicación

Uno de los momentos más tensos de la sesión surgió a raíz de una minuta presentada por el bloque justicialista. El concejal Guillermo Satalía Méndez propuso que el cuerpo se expresara sobre declaraciones del candidato a senador Alberto “Bertie” Benegas Lynch, pero la moción fue rechazada.

El edil cuestionó lo ocurrido y acusó al oficialismo de “una mala interpretación” del reglamento interno. “La minuta es el instrumento adecuado para expresar una postura. No tuvimos el acompañamiento porque no tenemos mayoría”, señaló con dureza.

Consensos en educación y salud

Más allá de las diferencias políticas, la sesión dejó puntos de acuerdo en temas clave:

Reconocimiento a escuelas secundarias: a propuesta de la concejal Silvina Ovelar, se declaró de Interés Municipal el 25° aniversario de 18 escuelas secundarias fundadas en el año 2000, entre ellas la N°18 “Vélez Sarsfield”, la N°19 “Juana Azurduy” y la N°37 “Ernesto Che Guevara”. Cada institución recibirá un diploma en reconocimiento a su trayectoria educativa y comunitaria.

Cuidados Paliativos: la concejal Claudia Villalba impulsó la declaración de Interés Municipal para la 3ª Jornada de Cuidados Paliativos, a realizarse el 26 de septiembre en el Hospital Masvernat. El evento busca capacitar a profesionales de la salud en atención integral y digna.

Torneo Nacional de Handball: por iniciativa de la concejal Eliana Lagraña, se declaró de Interés Municipal Deportivo el torneo que reunirá en Concordia a la categoría Cadetes del 22 al 24 de agosto.

Homenajes y críticas al gobierno nacional

En el tramo de los homenajes, el bloque justicialista celebró el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque cuestionó la postura del legislador entrerriano Atilio Benedetti, quien no acompañó la votación.

Las concejales Claudia Villalba y Carolina Amiano también criticaron a una diputada nacional del PRO de Córdoba por expresiones consideradas discriminatorias hacia niños atendidos en el Hospital Garrahan, “un hecho que no se puede dejar pasar”, señalaron.

En contraste, la concejal Yaiza Pessolani Bechet defendió la postura del gobierno nacional.

Villalba además rindió homenaje a la Mujer Futbolista en su día.

Con informacion de prensa HCD de Concordia

Redaccion de 7Paginas