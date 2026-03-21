Concordia intensifica controles contra los “trapitos” en la vía pública

Los controles son llevados adelante por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a través de su Unidad Operativa y el cuerpo de inspectores. Los procedimientos incluyen patrullajes preventivos y presencia en territorio, especialmente en zonas de alta circulación.

Foco en zonas de mayor movimiento

Los operativos se concentran principalmente en corredores gastronómicos, inmediaciones de locales bailables y espacios donde se desarrollan eventos masivos, lugares donde históricamente se registra mayor presencia de esta actividad.

Desde el municipio señalaron a 7Paginas, que el objetivo es anticiparse a situaciones conflictivas y garantizar el orden en sectores clave de la vida nocturna y recreativa de la ciudad.

Una ordenanza con dos objetivos claros

La normativa vigente apunta a dos ejes principales:

por un lado, asegurar el uso del espacio público como un ámbito común, ordenado y seguro; y por otro, proteger a los ciudadanos frente a posibles situaciones de intimidación o prácticas extorsivas vinculadas al cobro informal.

En ese sentido, se remarcó que la presencia de personas exigiendo dinero por el cuidado de vehículos sin autorización constituye una infracción y puede derivar en intervenciones por parte de los inspectores.

Mayor presencia y respuesta estatal

Como resultado de estos operativos, desde el municipio destacaron que se ha fortalecido la capacidad de respuesta, permitiendo actuar con mayor rapidez ante denuncias o situaciones detectadas durante los patrullajes.

Además, se subrayó que estas acciones buscan no solo desalentar la actividad ilegal, sino también generar mayor tranquilidad tanto para vecinos como para quienes visitan la ciudad.

Orden público y convivencia

La intensificación de los controles forma parte de una política más amplia orientada a mejorar la convivencia urbana y reforzar la presencia del Estado en el espacio público.

En este contexto, el municipio reiteró la importancia de denunciar este tipo de situaciones y recordó que el estacionamiento en la vía pública es gratuito, salvo en los sectores debidamente regulados por sistemas oficiales.