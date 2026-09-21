Concordia: intentaron instalar una casilla en terrenos del ferrocarril

El procedimiento se concretó alrededor del mediodía del domingo 20 de septiembre, en inmediaciones de las calles Bolivia y M. Bernard, a raíz de un llamado telefónico realizado por un vecino.

Al arribar, los efectivos policiales identificaron a dos personas mayores de edad, quienes manifestaron que habían mantenido comunicación con encargados de los terrenos ferroviarios y que supuestamente habían solicitado autorización para instalarse allí.

Sin embargo, ante el requerimiento de los uniformados, no pudieron presentar documentación ni constancia alguna que acreditara la autorización invocada.

Para evitar inconvenientes y preservar la situación existente en el lugar, el personal policial les indicó que retiraran la casilla del terreno hasta tanto pudieran acreditar la correspondiente autorización.

Finalmente, se realizaron las actuaciones de rigor.