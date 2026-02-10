Concordia: intentó darse a la fuga un delivery de drogas y fue detenido con cocaína

El operativo, según se informó a 7Paginas, se desarrolló en inmediaciones de calles Nieves y Las Heras, cuando efectivos de la Sección Motorizada, que realizaban recorridas preventivas por calle Coronel Navarro en sentido sur, observaron a un masculino que se desplazaba en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el individuo realizó una maniobra evasiva, efectuando un giro en “U” con intenciones de escapar.

Ante esta actitud sospechosa, los uniformados procedieron a interceptar el rodado e identificar al sujeto, quien, previo palpado de seguridad, exhibió sus pertenencias. Entre ellas, se detectó una media envuelta que contenía en su interior varios envoltorios de nylon.

De inmediato se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó el test correspondiente, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de 37 envoltorios de cocaína, un envoltorio de mayor tamaño, la suma de 49.000 pesos en efectivo, y la motocicleta en la que se desplazaba el detenido.

Por disposición del fiscal interviniente, el masculino quedó aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por personal de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), Grupos Especiales de Federación y Concordia, GDI, Sección Cuerpo y Sección Motorizada, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.